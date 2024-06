L’Eredità, ultima puntata: web furioso “ingiusto, si deve intervenire”

Questa sera è andata in onda l’ultima puntata de L’Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come già avvenuto in passato, i telespettatori si sono lamentati sul web per l’andamento di alcuni giochi. In particolare a far infuriare i fan del programma è stata la decisione di non dare per buona una risposta data in contemporanea allo scadere del tempo. Capiamo meglio che cosa è successo che ha fatto storcere il naso al pubblico.

Anche L’Eredità è giunta al termine. Il game show, a partire da lunedì, lascerà difatti spazio a Reazione a Catena, quest’anno condotto da Pino Insegno. Questa sera, quindi, si è tenuta l’ultima puntata del programma, che non è stata esente da alcune critiche da parte degli spettatori. In particolare a suscitare le polemiche è stata una dinamica di un duello per l’eliminazione tra due concorrenti, Eleonora e Paolo. A quest’ultimo erano rimasti solo 32 secondi per indovinare l’ultima parola. La domanda era “rifilare qualcosa di poco gradito” e la risposta “appioppare”.

Nonostante abbia risposto correttamente e velocemente, la risposta comunque non è stata ritenuta buona ed il concorrente ha dovuto abbandonare il gioco. Paolo ha difatti parlato in contemporanea al suono del gong. I telespettatori hanno immediatamente commentato la cosa sul web, sostenendo come in realtà la risposta fosse stata data prima dello scadere del tempo e che, di conseguenza, doveva essere accettata. Inoltre qualcuno ha sottolineato come sia inutile porre comunque delle domande quando è rimasto così poco tempo, in quanto l’eliminazione sarebbe abbastanza scontata.

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei commenti apparsi su X (ex Twitter):

Il web lamenta “due pesi e due misure”

Inoltre il pubblico ha sottolineato ancora una volta come spesso le domande poste ai concorrenti non siano di uguale difficoltà, sostenendo che alcuni siano quindi avvantaggiati.

Di seguito uno dei tanti commenti a riguardo apparsi su X (ex Twitter):

Sebbene Eleonora sia riuscita ad eliminare Paolo ed aggiudicarsi la sua eredità, in un duello successivo per l’eliminazione è stata lei a dover abbandonare il gioco. La concorrente è stata difatti sconfitta da Otello.