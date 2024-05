L’Eredità, bufera sul web dopo la puntata: “Trasmissione pilotata”

La puntata de L’Eredità andata in onda questa sera su Rai 1 ha fatto parecchio discutere il web. Protagonista delle polemiche è stata l’attuale campionessa Francesca, poi battuta, che secondo i telespettatori sarebbe stata favorita dagli autori in uno dei giochi. Stando ad alcuni commenti comparsi sui social, difatti, nella sfida per l’eliminazione la concorrente sarebbe stata avvantaggiata rispetto all’avversario ricevendo domande molto più semplici. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è successo che ha fatto infuriare il pubblico del programma.

La campionessa Francesca non si è guadagnata le simpatie del pubblico. In particolare gli spettatori del programma l’accusano di essere troppo favorita dagli autori. Già in passato, difatti, sui social erano apparsi commenti in cui i fan de L’Eredità sottolineavano la facilità delle sue domande rispetto a quelle degli altri concorrenti. La stessa cosa è successa anche questa sera. In particolare la concorrente si è sfidata per l’accesso al triello con Tiziano, battendolo. La sua vittoria ha scatenato numerose polemiche sul web ed in particolare su X numerosi utenti hanno commentato come fosse già tutto deciso a tavolino e gli autori l’abbiano aiutata con domande troppo semplici rispetto a quelle dell’avversario che, invece, erano più complicate.

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei tanti commenti apparsi su X (ex Twitter):

Le domande più semplici ad una delle concorrenti non sono state l’unica cosa ad aver fatto infuriare i telespettatori de L’Eredità. Qualcuno ha difatti sottolineato come sia estremamente fastidioso il fatto che, al momento dell’eliminazione di qualcuno, gli altri concorrenti esprimano il loro dispiacere. Il pubblico ha sottolineato come quest’atteggiamento sia in realtà ipocrita.

Qui di seguito riportiamo uno dei commenti a riguardo comparsi su X (ex Twitter):

Nonostante Francesca sia arrivata al triello, comunque non ha giocato lei alla ghigliottina. Il duello finale è stato difatti tra altri due concorrenti, Alessio e una sua omonima. A vincere è stato il primo, che ha quindi concorso per l’ultimo gioco. Alessio non è riuscito ad indovinare la parola di questa sera che era “dente”. Molti telespettatori sul web si sono divertiti a provare ad indovinare ed in molti ci hanno anche preso!