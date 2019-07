La Professoressa dell’Eredità Eleonora Arosio ha partorito

Fiocco azzurro a L’Eredità. La Professoressa Eleonora Arosio è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma a spifferare tutto indirettamente è stata un’altra protagonista del preserale. Chiara Esposito, l’altra bionda Professoressa, in un’intervista concessa a Grande Hotel ha rivelato che Eleonora ha partorito il piccolo Filippo. Il parto, a quanto pare, è avvenuto a giugno, subito dopo la fine dell’edizione del programma. L’account Instagram dell’Arosio è fermo dal 25 maggio: la 34enne, con molta probabilità, si sta prendendo del tempo per godersi queste prime settimane da neo mamma. Il neonato è frutto dell’amore tra la soubrette e Paolo, il marito imprenditore.

Primo figlio per Eleonora Arosio e il marito Paolo

“Eleonora Arosio è appena diventata mamma di un bellissimo bambino, Filippo”, ha dichiarato Chiara Esposito a Grand Hotel, parlando delle sue amiche a L’Eredità. Chiara, com’è giusto che sia, non ha aggiunto altri particolari che verranno svelati in futuro dalla diretta interessata. Per il momento Eleonora vuole dedicarsi le gioia della maternità, che hanno sicuramente cambiato la sua vita. Filippo è un bambino tanto voluto e atteso dopo dieci anni di relazione con Paolo.

Eleonora Arosio tornerà a L’Eredità a settembre 2019?

Diventata da poco mamma, non è chiaro se Eleonora Arosio tornerà a L’Eredità a settembre 2019. La giovane è stata presente nella trasmissione per ben due anni. Al momento la Rai ha confermato solo il conduttore, ovvero Flavio Insinna.