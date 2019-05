L’Eredità, la Professoressa Eleonora Arosio incinta: ultime news sul parto

L’eredità: news sulla Professoressa incinta

Eleonora Arosio, la Professoressa de L’eredità, è pronta per diventare mamma. In una recente interista a DiPiù ha voluto condividere con i lettori la sua esperienza e il periodo della maternità, vissuto anche attraverso le telecamere del programma condotto da Flavio Insinna. In questi mesi infatti la bella Professoressa si è mostrata ai telespettatori con il pancione in bella vista ed ha voluto fare il lieto annuncio in tv: “È un maschietto”. Anche se nelle ultime puntate de L’eredità le professoresse rimaste sono solo tre, proprio perché il momento del parto per Eleonora Arosio si avvicina. La modella presto diventerà mamma e probabilmente al momento non se la sente di registrare nuove puntate del programma di Rai 1.

Eleonora Arosio: “Io e mio marito ci siamo commossi”

Alle pagine di DiPiù Eleonora ha confessato che quando ha scoperto di essere incinta si è commossa e ha abbracciato suo marito Paolo. “Lo scorso autunno, avevo un ritardo e ho fatto il test. Quando sullo schermo della pennetta è apparsa la scritta “Sei incinta” ci siamo commossi e ci siamo abbracciati“. La giovane poi ha subito voluto chiarire che era ironica quando ha risposto di non sapere chi fosse il padre del bambino. Infatti quando Insinna le ha chiesto: “Chi è il papà?”, la valletta, forse presa alla sprovvista e un po’ imbarazzata, ha risposto “Chi è ? Boh!”, scoppiando poi a ridere. Un esilarante momento, quello avvenuto nella puntata del 6 marzo, che il conduttore de L’Eredità ha voluto condividere anche sui social ma che la Arosio ha tenuto a chiarire.

La Professoressa Eleonora sposata dal 2017 con Paolo

Durante l’intervista la professoressa ha raccontato ai lettori di come ha conosciuto il suo attuale marito, nonché padre del piccolo. Ha dichiarato di aver conosciuto Paolo dieci anni fa: “Ero a Roma da pochi mesi, una sera l’ho incontrato e non ci siamo più lasciati“. Due anni fa poi la coppia si è sposata e adesso ha coronato il sogno di creare una famiglia. Infatti come ammesso da Eleonora questo bambino “lo abbiamo voluto, cercato con tutte le forze“. Adesso la coppia è pronta per creare una famiglia unita e piena d’amore.