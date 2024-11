L’Eredità, prima puntata e web già protesta: “Novità del piffero”

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni. Il conduttore ha annunciato alcune novità. Una di queste riguarda nello specifico il triello e consiste nella possibilità da parte dei concorrenti di rubare completamente l’eredità agli avversari tramite alcune domande definite “pigliatutto”. Proprio queste ultime hanno suscitato diverse polemiche sul web da parte degli spettatori, i quali hanno evidenziato come questa nuova regola dia la possibilità di accedere al gioco finale non più per meritocrazia ma per semplice fortuna. Capiamo meglio in che cosa consistono le novità del game show e perché hanno fatto discutere tanto.

Il web protesta per le novità introdotte a L’Eredità

Oggi Reazione A Catena ha lasciato nuovamente il posto a L’Eredità, il game show di Rai 1 che fa compagnia ai telespettatori nel preserale fino all’inizio dell’estate. A condurre è nuovamente Marco Liorni, il quale aveva già annunciato alcune novità per questa nuova edizione iniziata questa sera, domenica 3 novembre. In particolare una ha fatto parecchio indignare i telespettatori, i quali sul web hanno evidenziato come si finisca per accedere al gioco finale non per meritocrazia ma per semplice fortuna. Nel triello, gioco dove si decidono i due concorrenti che si sfideranno poi per giocare alla ghigliottina, sono state difatti aggiunte le cosiddette domande “pigliatutto”.

Queste consistono in alcuni quesiti che permettono di aggiudicarsi l’intero montepremi di uno degli avversari in caso di risposta corretta. Se, invece, si dà la risposta sbagliata si perde metà del proprio montepremi che verrà addizionato a quello dell’avversario. Le domande “pigliatutto” sono casuali, quindi possono capitare ad alcuni concorrenti mentre ad altri no. Secondo gli spettatori questo meccanismo andrebbe ad annullare la meritocrazia. Basta difatti rispondere correttamente a quell’unica domanda per prendersi tutto il montepremi dell’avversario anche se si sono date solo risposte sbagliate agli altri quesiti.

Di seguito i commenti da parte dei telespettatori sul web in merito alla novità inserita quest’anno:

A far discutere è anche il gioco dei 100 secondi, il quale stabilisce quale concorrente parteciperà poi alla ghigliottina. Questo consiste nel dover rispondere a delle domande in 100 secondi. Colui che si trova a dover rispondere all’ultima domanda prima dello scadere del tempo va poi al gioco finale. Anche questo meccanismo ha scatenato diverse polemiche sul web perché basta che un concorrente risponda correttamente all’ultima domanda anche se ha sbagliato tutte le precedenti e va comunque alla ghigliottina.

Di seguito le proteste sul web: