L’Eredità, Marco Liorni che gaffe: cosa non è sfuggito al web

La puntata de L’Eredità andata in onda questa sera su Rai 1 ha suscitato qualche polemica. Il web ha difatti sottolineato con diversi commenti una gaffe fatta da Marco Liorni ed un’inesattezza nella formulazione di una delle domande del triello. Capiamo meglio in quali errori sarebbero caduti gli autori ed il conduttore del programma.

Come da consuetudine questa sera prima del Tg1 è andata in onda una puntata del game show condotto da Marco Liorni “L’Eredità”. La puntata ha scatenato qualche polemica sul web da parte dei telespettatori. Alcuni dettagli non sono difatti passati inosservati ai fan del programma che, immediatamente, hanno sottolineato sui social alcune inesattezze relative ad alcune domande. La prima ha visto protagonista il conduttore Marco Liorni che nella sfida tra due concorrenti avrebbe commesso una gaffe. Nello specifico ad uno dei giocatori, Lorenzo, è stato chiesto il nome del filosofo condannato per eresia di cognome Bruno.

La risposta era chiaramente Giordano, indovinata facilmente dal concorrente. A quel punto è arrivata la gaffe da parte del conduttore, il quale ha detto “Bravo, Bruno Giordano”. Insomma Liorni ha invertito nome e cognome. La cosa non è passata inosservata ai telespettatori che, immediatamente, hanno commentato sul web facendo dell’ironia. Bruno Giordano, difatti, è un ex calciatore attualmente dirigente sportivo ed allenatore! Insomma non ha nulla a che vedere con il filosofo citato dalla domanda.

Di seguito i commenti apparsi su X (ex Twitter):

Gli errori, tuttavia, non sono finiti qui. Poco dopo, nel triello, il web ha sottolineato come gli autori del programma abbiano commesso un’inesattezza nella formulazione di una delle domande. Nello specifico il quesito chiedeva “Agli schiavi che costruivano le piramidi gli antichi egizi fornivano quale alimento curativo?”. La risposta era l’aglio tra le diverse opzioni che prevedevano appunto l’aglio, il mirtillo, il peperoncino ed il sedano. L’errore nella domanda per gli spettatori starebbe nel fatto che le piramidi, in realtà, non venivano costruite dagli schiavi. Numerosi sono stati i commenti a riguardo da parte dei fan del programma, i quali si sono scagliati contro gli autori.

Qui di seguito ne riportiamo alcuni: