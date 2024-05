L’Eredità, errore clamoroso su Raffaella Carrà: bufera sul web

Nella puntata dell’Eredità andata in onda oggi pomeriggio, 21 maggio, su Rai 1 uno dei partecipanti al gioco non ha saputo la risposta di una delle domande della sfida per l’eliminazione. La sua mancanza è stata reputata molto grave dai telespettatori, in quanto il quesito posto riguardava una nota showgirl italiana: Raffaella Carrà. Scopriamo meglio a cosa non ha saputo rispondere nello specifico il concorrente e perché il web si è infuriato così tanto.

La puntata dell’Eredità andata in onda questo pomeriggio ha fatto parecchio discutere. In particolare oggetto di numerosi commenti negativi è stata una mancanza da parte di uno dei concorrenti, Luca. In sfida per l’accesso al triello con la campionessa in carica Francesca, tra le tante domande da indovinare gli è capitata una su Raffaella Carrà. Nello specifico gli è stato chiesto quale fosse il vero cognome della showgirl. La parola era composta da sette lettere e la risposta esatta era Pelloni. Carrà era difatti soltanto uno pseudonimo ed il nome completo di battesimo della showgirl, soubrette e cantante era in realtà Raffaella Maria Roberta Pelloni.

Il concorrente non ha saputo rispondere alla domanda, dicendo diversi cognomi sbagliati tra cui addirittura Palloni! E’ riuscito ad indovinare soltanto quando ormai mancava solo una vocale tra quelle possibili. La sua mancanza ha fatto indignare il web, in quanto Raffaella è per l’Italia una vera e propria icona e sembrava impossibile non conoscerne il cognome. L’accaduto è stato molto commentato sui social da parte dei telespettatori, in particolare su X (ex Twitter).

Qui di seguito soltanto alcuni dei commenti comparsi a riguardo:

Il web contro Francesca

Luca è stato successivamente eliminato in quanto non è riuscito a rispondere all’ultima domanda prima dello scadere del tempo. Al triello ha quindi avuto accesso Francesca, altra cosa che ha fatto infuriare il web. Secondo alcuni telespettatori, infatti, la concorrente sarebbe favorita dagli autori del programma che le rivolgerebbero quindi domande più semplici rispetto agli altri. Tuttavia non è stata lei questa sera ad arrivare al gioco finale, quello della Ghigliottina. A parteciparvi è stato difatti il suo sfidante Sergio.