L’Eredità, La pupa e il secchione, Tale e Quale Show pronti a tornare in tv

Programmi tv e Coronavirus: quando tornano in onda Flavio Insinna, Paolo Ruffini e Carlo Conti

Anche in tv è tempo di pensare alla Fase 2 dopo l’emergenza Coronavirus. Come rivelato dal settimanale Oggi, nella prossima stagione televisiva ci saranno meno fiction e più reality show. Alcuni programmi potranno ripartire con maggiore facilità rispetto ad altri. Di sicuro non sarò complicato per Flavio Insinna ripartirà con L’Eredità. Dopo le repliche attualmente in onda il quiz show dovrebbe ripartire a metà maggio. Ovviamente senza pubblico, come dichiarato da Fabrizio Ievolella, ceo di Banijay Italia.

La pupa e il secchione confermato su Italia Uno ma sarà diverso

Pure La pupa e il secchione con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani tornerà nella prossima stagione televisiva dopo il successo ottenuto qualche mese fa. Ma la formula sarà leggermente cambiata, come spiegato da Dante Sollazzo, capo intrattenimento Endemol, ad Oggi: “Credo che i reality show saranno i primi a ripartire. Le fiction hanno tempi lunghi di realizzazione, sono più penalizzate. Il reality si adatta alla realtà: basterà isolare i concorrenti prima dell’inizio dello show, come già succede, ma per un periodo più lungo. La pupa e il secchione si potrà “grandefratellizzarlo”, con i concorrenti chiusi in un acquario”.

Carlo Conti parla del futuro televisivo di Tale e Quale Show

In autunno pare confermato il ritorno di Tale e Quale Show. È stato lo stesso Carlo Conti a parlarne a Radio Deejay: “Per La Corrida è impossibile andare in onda senza pubblico. Tale e Quale si potrà fare anche senza pubblico, solo con la giuria come già testato da Maria ad Amici”.