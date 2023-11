L’Eredità fuori dalla Rai? Arriva la decisione ufficiale, cosa s’è scelto

By

Arriva la notizia definitiva: L’Eredità resta in Rai. Trovato l’accordo tra Rai1 e Baninjay. Ora c’è la ricerca del conduttore

Trovato l’accordo tra Rai e Banijay: L’Eredità rimane su Rai 1 per altri due anni. Il quiz show è uno dei programmi di punta del preserale di Rai 1 ma quest’anno era a rischio. Ci sono stati molti rumors che parlavano di un dislocamento di rete, prima di trovare un accordo definitivo con la casa di produzione. Dopo una lunga trattativa il quiz rimarrà dunque collocato nella fascia preserale della prima rete della Tv di Stato.

Dopo che Flavio Insinna è stato sollevato dall’incarico, il quiz show verrà condotto da Pino Insegno. Nonostante i bassi ascolti ottenuti con Mercante In Fiera su Rai 2, il conduttore passerà alla prima rete. Da gennaio L’Eredità prenderà dunque il posto di Reazione a Catena, il quiz show estivo che quest’anno è durato qualche mese in più.

L’Eredità vede la partecipazione di sette concorrenti che si sfidano in varie prove con domande di cultura generale. Il gioco finale è la ghigliottina dove il vincitore della puntata prova a indovinare la parola attraverso 5 indizi, per portarsi a casa il montepremi.

Insinna fuori dall’Eredità

Dopo anni al timone del programma Flavio Insinna non condurrà più il quiz show di Rai 1. Il conduttore è stato rimosso dall’incarico, ma ha anche dichiarato di avere altri progetti interessanti in ballo. Insinna infatti è impegnato con il mondo della recitazione. Tra le ultime apparizioni recentemente è andato in tv il film La stoccata vincente, con la regia di Nicola Campiotti.

Ad agosto il conduttore è stato alla guida di Teche Teche Show. Non sembra dunque vero che Insinna sia stato fatto fuori dalla rete.

Chi saranno le nuove professoresse?

Nel frattempo sono stati aperti i casting per le nuove professoresse della trasmissione. Nell’ultima edizione questo ruolo non solo ha visto meno protagoniste, ma è stato esteso anche agli uomini. Recentemente, infatti, Samira Lui è stata affiancata da Andrea Cerelli, il primo uomo a ricoprire il ruolo da “professore”. Ancora non si sa se nella prossima edizione, che partirà da gennaio, ci saranno sia professori che professoresse.