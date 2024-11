L’Eredità, domanda surreale su Annalisa: tutti sbagliano (video)

Nel corso della puntata de L’Eredità in onda su Rai Uno sabato 16 novembre, ad un certo punto è spuntata una domanda sulla cantante Annalisa. Il quesito a diversi telespettatori, che prontamente si sono riversati sui social a far notare la faccenda, è parso a tratti surreale e strambo. Ebbene, che cosa è stato chiesto ai concorrenti? Quanti anni ha la musicista? Quanti dischi ha venduto? Un qualcosa relativo alla sua professione? No, bensì che cosa fa l’artista quando non riesce a prendere sonno (chissà gli autori del quiz show condotto da Marco Liorni dove sono andati a pescare tale pratica a cui pare che sia affezionata la cantante).

L’Eredità e la curiosità su come Annalisa vince l’insonnia

“Quando non riesce a dormire, la cantante Annalisa combatte l’insonnia. Come?”. Questa la domanda che i concorrenti del programma si sono trovati innanzi. Come prevede il format, quattro le opzioni di risposta: A – Ascolta podcast crime. B -Pulisce a fondo gli armadi. C – Scrolla i siti di shopping. D – Inventa ricette vegane. La prima a dover scegliere è stata la giocatrice Margherita, che ha pensato che la cantante certamente non è una “fanatica” di shopping: “Direi che ascolta podcast crime, che va anche di moda”. Rullo di tamburi… Sbagliato. La palla è quindi passata a Mattia che ha creduto che l’opzione corretta fosse la D, ossia quella inerente all’invenzione di ricette vegane. Altro errore. Liorni ha così interrogato l’ultimo concorrente in gara, Cristian che aveva il 50% di possibilità di dare la risposta giusta. L’ha sbagliata facendo accendere la B, “Pulisce a fondo gli armadi”.

“quando non riesce a dormire la cantante annalisa combatte l'insonnia come ?” MA CHE DOMANDA È QUESTA COSA NON È REALE SCUSATE AHAHAHAHAHA pic.twitter.com/xP9MjrMZ0V — miriam 🌪️ (@protectnali) November 16, 2024

Si è così tornati da Margherita che ovviamente, al secondo tentativo, ha azzeccato l’opzione, essendo l’unica rimasta disponibile: Annalisa, quando non riesce a dormire, cerca di conciliare il sonno bazzicando sui siti di shopping. Questo almeno è ciò che ha assicurato Marco Liorni che ha aggiunto di sapere che l’ex allieva di Amici, quando naviga in notturna sui portali di vendita di capi di abbigliamento, non compie grandi acquisti, ma qualcosina comunque compra. E a volte si pentirebbe pure di ciò che decide di farsi spedire a casa. Però, tale attività, fa sì che si addormenti e vinca l’insonnia.