L’eredità: clamoroso, si tratta per il quiz fuori dalla Rai

Quando si pensa alla Rai e ai suoi programmi, appare difficile non nominare L’Eredità. Il noto game show della fascia preserale, condotto fino a poco tempo fa da Flavio Insinna, passerà nelle mani di Pino Insegno a partire dal 2024. Mancherebbero, quindi, solo pochi mesi prima di rivedere il noto quiz sul primo canale Rai: non è forse così?

L’Eredità fuori da Rai 1: l’indiscrezione e i motivi

Sembra di no. Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, sarebbe in corso una vera e propria manovra per portare L’Eredità fuori dalla Rai. Sembra che Banijay, casa di produzione del game show, starebbe proponendo il programma al miglior offerente. Pare, inoltre, che il presunto addio possa avvenire in tempi sorprendentemente brevi. La Rai non avrebbe ancora firmato l’opzione per la prossima edizione e ciò permetterebbe a L’Eredità di essere trasmessa sulla rete di un altro editore.

Quali sarebbero le motivazioni per portare L’Eredità a migrare altrove? Pare che Bassetti non abbia gradito il cambio di conduzione deciso dalla Rai, che ha sostituito Flavio Insinna con Pino Insegno (che per Banijay e Rai 2 conduce Il Mercante in Fiera). A ciò si aggiungerebbe la riduzione del numero di puntate in favore di un allungamento di Reazione a Catena, che continua a riscuotere ascolti di successo. Una situazione, quest’ultima, probabilmente difficile da digerire. Che L’Eredità possa seguire le orme di Pechino Express? Il reality di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, prodotto proprio da Banijay, è recentemente passato a Sky dopo anni su Rai 2.

In attesa di scoprire se vedremo o meno L’Eredità fuori dalla Rai, la data di inizio della nuova edizione è fissata per l’1 gennaio 2024. Su Rai Casting, inoltre, è partita la caccia alla nuova professoressa, che avrà il compito di sostituire Samira Lui (quest’anno concorrente al Grande Fratello).

L’Eredità: il saluto di Flavio Insinna

Il saluto di Flavio Insinna a L’Eredità era arrivato nella puntata di domenica 18 giugno, l’ultima della stagione. Insinna, al timone del programma dal 2018, aveva ringraziato i telespettatori che avevano giocato con lui in questi anni, ma anche tutto il team degli addetti ai lavori. Ora, a prendere il suo posto sarà Pino Insegno: su Rai 1 o altrove?