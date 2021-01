L’attrice spagnola fa sapere ai fan che da ben quattro anni abita in una casa che si trova proprio nella via che si trova nel centro di Madrid, dove è avvenuta pomeriggio una forte esplosione

Leonor Hidalgo è uno dei personaggi più amati di Una Vita, per la maggior parte dei telespettatori indimenticabile. La sua interprete Alba Brunet, con un profilo Instagram che conta quasi 50mila followers, fa sapere al pubblico che vive proprio dove in queste ore è avvenuta la terribile esplosione. Intorno alle ore 15 di questo pomeriggio, nel centro di Madrid, un edificio è esploso provocando paura e terrore. Al momento, sono stati registrati già tre morti e vari feriti. Il tutto è avvenuto vicino alla Porta di Toledo, come segnala la stessa attrice. Con un video che ritrae delle immagini agghiaccianti riguardanti i danni avvenuti a causa dell’esplosione, Alba rivela ai fan che da ben quattro anni vive proprio in quella strada! Il filmato che la Brunet condivide è stato girato da un piccolo balcone che si trova proprio sulla via dove è accaduto il fatto.

L’ex interprete di Leonor fa presente che vive in quella strada, dove tantissime volte ha camminato e dove ora c’è solo disperazione. Fortunatamente l’attrice sta bene, almeno per quello che è stato possibile comprendere dal suo profilo social. Dunque, non è tra i feriti e si trova a casa in buone condizioni. Ancora le cause di questa terribile esplosione non sono chiare. Secondo le fonti dell’autorità locali potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. A commentare con tristezza l’accaduto ci pensano anche Trisha Fernandez, interprete di Marcia Sampaio, e Alba Gutiérrez, che attualmente riveste il ruolo di Genoveva Salmeron.

Una Vita, Leonor Hidalgo: dove si trova oggi la figlia di Rosina

L’ultima volta che i telespettatori hanno avuto la possibilità di vedere Leonor sul piccolo schermo risale al 20 aprile dello scorso anno. La giovane Hidalgo ha ritrovato l’amore, dopo la tragica morte del suo amato Pablo. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Rosina ha riaperto il suo cuore a Inigo. Prima di un salto temporale di ben dieci anni, l’attrice ha lasciato definitivamente il cast, generando non poca tristezza nel pubblico più affezionato. Insieme all’ex proprietario de La Deliciosa, Leonor ha abbandonato per sempre il ricco quartiere e, chiaramente, prima ha salutato con amore sua madre Rosina. In seguito, i telespettatori hanno ricevuto una graditissima notizia sull’attuale vita di Leonor.

Infatti, la giovane Hidalgo ha fatto sapere alla madre di essersi sposata con Inigo e di essere incinta di tre gemelline. Lontano da Acacias, fortunatamente Leonor è riuscita a trovare la serenità. Non si è più parlato di un suo ritorno nel quartiere spagnolo e Rosina non ha reso note altre notizie.