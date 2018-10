Leonardo Pieraccioni smentisce: nessun flirt con Ariadna Romero

Tra Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero sta nascendo qualcosa?

Dopo essere stati avvistati insieme, Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero hanno subito creato scalpore sul web. Immediatamente è stata associata ai due una probabile frequentazione. Sarà cosi? Lo stesso Pierpaolo Pretelli, ex fidanzato della sopracitata modella cubana, come già annunciato, ha rivelato di essere a conoscenza dell’uscita avvenuta tra i due. Trattasi quindi di un flirt? Fino a qualche ora fa, i diretti interessati sono rimasti in silenzio, senza ufficializzare né smentire nulla. Secondo l’ex velino di Striscia La Notizia, Pieraccioni e Ariadna si conoscono da molto tempo poiché colleghi nel film Finalmente la felicità. Dunque, solo una conoscenza lavorativa tra l’attore toscano e la Romero? Ecco la reazione dell’ex fidanzato di Laura Torrisi.

Su Instagram arriva la risposta di Leonardo Pieraccioni

Se sui social emerge questa versione dei due, ecco che la verità di Leonardo Pieraccioni non si fa attendere. L’attore, infatti, sul suo profilo Instagram ci tiene a dire quello che pensa: “Mi ha appena chiamato la mi mamma per dirmi: “ti sei fidanzato? L’ha detto la televisione”. Le ho chiesto: “con chi?” Non me l’ha saputo dire. Poi un’amica mi ha mandato questa foto! È falso pure il nome!!! Un pranzo dopo tre anni che non ci si vedeva e siamo fidanzati, se ora si tornasse anche a cena direbbero che siam sposati, si va a vivere insieme e s’è adottato Ceccherini! Evviva i gossippe fantasy che almeno ci tiene allegri!”.

L’attore toscano smentisce categoricamente la notizia

Dopo tale rivelazione, possiamo dire con assoluta certezza che tra Pieraccioni e Ariadna Romero non esiste nessun fidanzamento e nessuna frequentazione. A detta dello stesso attore, quanto riportato dai social media, è tutto frutto di fantascienza. Ariadna Romero è solo una collega di lavoro con cui Leonardo Pieraccioni ha semplicemente condiviso una normalissima e innocente uscita. Una pura amicizia che, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, viene interpretata male.