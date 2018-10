Pierpaolo Pretelli commenta le foto dell’ex Ariadna Romero con Pieraccioni

Le foto di Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero: la reazione di Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5

Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio sulle foto di Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero pubblicate da Diva e Donna. Nessun bacio o carineria di troppo, solo complicità e sorrisi. Tanto è bastato per far sussurrare ai maligni di una presunta storia tra il regista e l’attrice. Che in passato hanno già lavorato insieme, nel film del 2011 Finalmente la felicità. Come ha reagito Pierpaolo, fino a qualche mese fa compagno di Ariadna a queste foto? L’ex Velino di Striscia la notizia si è detto tranquillo: non crede ci possa essere una relazione tra la cubana e il toscano. “C’è sempre stata una simpatia tra loro due. Dopo il film si sono sempre mantenuti in contatto. Dopo che sono uscite quelle foto ci siamo sentiti ma non ho chiesto spiegazioni a riguardo”, ha detto Pierpaolo a Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Pretelli e l’ex modella continuano ad avere un rapporto per il bene del figlio in comune, il piccolo Leonardo che ha solo un anno di vita.

Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato di Ariadna Romero?

Prima di fare il tentatore a Temptation Island Vip, Pierpaolo Pretelli ha trascorso qualche settimana insieme ad Ariadna Romero e il figlio a Miami. “Sono confuso, devo capire i miei sentimenti. Adesso sono single”, ha ammesso il giovane. Che nel programma di Simona Ventura non è riuscito ad attirare l’attenzione di nessuna fidanzata del villaggio. C’era una simpatia speciale con Ursula Bennardo, ex di Sossio Aruta, ma poi la Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha preferito spostare le sue attenzioni sull’ex tronista Giorgio Alfieri.

Ariadna e Pieraccioni restano in silenzio dopo le foto

Se Pierpaolo Pretelli ha detto la sua sulle foto pubblicate dalla rivista di Cairo Editore, Ariadna e Pieraccioni hanno scelto per il momento la strada del silenzio. Parleranno a breve?