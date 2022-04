Leonardo Pieraccioni, la fidanzata Teresa Magni: “Perché siamo invincibili”

Leonardo Pieraccioni, dopo aver visto naufragare il matrimonio con Laura Torrisi, ha ritrovato pace e amore con Teresa Magni, donna a cui è legato da parecchio tempo, seppur soltanto nei mesi scorsi la coppia è uscita allo scoperto. La conoscenza dei due risale a circa tre anni e mezzo fa: oggi il rapporto è solido e vissuto con molto riserbo. Teresa ha circa 40 anni, è toscana, è bellissima e non fa parte del mondo dello spettacolo. Di professione hair stylist, ha una figlia, Anna, avuta da una precedente relazione. Anche il regista, come è noto, è già padre: la gioia genitoriale l’ha condivisa con l’ex moglie con la quale ha avuto, undici anni fa, ha accolto Martina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????????????????? ???????????????????? (@teresa_magni)

Secondo i ben informati Leonardo e Teresa non convivono, ma è fuor di dubbio che il sentimento tra i due sia molto forte. A febbraio scorso la Magni ha pubblicato sui suoi profili social una fotografia assieme all’attore, impreziosendola con un cuore rosso. Così la coppia è uscita definitivamente allo scoperto. La donna ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni ai fan, lasciando intendere quanto l’intesa sia forte. Ad esempio ha ringraziato calorosamente un utente che affermava di adorare Pieraccioni perché capace di innamorarsi di “donne semplici”.

Un altro fan ha citato Il piccolo principe, scrivendole: “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili“. “Siamo invincibili, grazie”, la replica tripudiante d’amore della Magni. Insomma, la 40enne ha confermato tutto ciò che si pensava, vale a dire che Pieraccioni non è solo un uomo “d’altri tempi” e un simpaticone innanzi alle telecamere, ma lo è anche nel privato. Altrimenti detto non è affatto una persona che si è montata la testa con il successo. Continua a fare ciò che ristora l’anima nel quotidiano: appunto amare e ridere, con semplicità.

Se Leonardo Pieraccioni è felice con al fianco Teresa, attualmente è invece single Laura Torrisi: l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello e di Amici Celebrities, poco più di un anno fa, ha rotto con il pilota Luca Betti. Per quel che riguarda il rapporto con il regista toscano, è ottimo. Sia lei sia Leonardo, nonostante la love story non abbia funzionato, sono rimasti amici e continuano a remare nella stessa direzione per il bene della figlia Martina.