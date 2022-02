Pieraccioni allo scoperto con la fidanzata Teresa: la storia decolla

By

Dopo gossip e paparazzate Leonardo Pieraccioni e la nuova fidanzata Teresa Magni sono usciti ufficialmente allo scoperto. I due si frequentano da circa tre anni e mezzo, più volte sono stati beccati dai fotografi ma solo ora hanno deciso di mostrarsi insieme sui social network. Sull’account Instagram di Teresa sono apparse negli ultimi giorni diverse foto insieme al regista, attore e comico toscano.

Cuori e battute tra Pieraccioni e Teresa, che sembrano molto complici e affiatati. Un cambio di rotta importante per Leonardo e la Magni che lascia pensare che la relazione abbia fatto un passo in avanti. Matrimonio o cicogna in arrivo?

Nel 2018 si parlò di una semplice amicizia tra Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni ma il tempo ha dimostrato altro, ovvero un sentimento decisamente più profondo. L’artista e la sua dolce metà, che non fa parte del mondo dello spettacolo, sono più innamorati che mai.

Al momento però non convivono: Pieraccioni e Teresa preferiscono preservare i propri spazi e la propria indipendenza. Una scelta dettata forse anche dalla paternità di Leonardo Pieraccioni: il regista e attore ha una figlia, Martina, di undici anni, che ama alla follia.

La bambina è frutto del rapporto con l’attrice Laura Torrisi, al quale Pieraccioni è stato legato dal 2006 al 2014. Leonardo ha mantenuto un legame di rispetto e affetto con l’ex. Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due complice un nuovo progetto di lavoro insieme, ma gli ex oggi sono solo amici e genitori amorevoli e nulla più.

Se Leonardo Pieraccioni è sereno accanto a Teresa Magni risulta invece single Laura Torrisi: l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello ha chiuso un anno fa la relazione con il pilota Luca Betti.

Chi è Teresa Magni

Di Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni, si sa molto poco. Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi anni la donna è toscana – nata e cresciuta a Firenze – e dovrebbe avere all’incirca quarant’anni. Ha una figlia, la piccola Anna, nata da una precedente relazione. Teresa lavora da sempre come hair stylist.