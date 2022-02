Leonardo Lini ballerino Amici 21: la sorella danza a Ballando con le Stelle

Leonardo Lini è un nuovo ballerino della scuola di Amici 21. Il suo ingresso è stato abbastanza movimentato, visto che Alessandra Celentano lo aveva scelto per la sfida con Mattia Zenzola ma poi l’ha annullata lei stessa. Alla fine, infatti, la Celentano ha deciso di dare un banco di latino, a Leonardo per l’appunto. La cosa ha creato uno scompiglio con Raimondo Todaro che da settimane assiste ai casting di latino per cercare un latinista in grado di battere Mattia e alla fine non se n’è fatto nulla. Alessandra ha spiegato di non voler mettere a rischio Mattia, che ha recuperato da poco dopo un infortunio.

Il medico però ha dato l’ok per il ritorno in pista dell’allievo e per questo Todaro non lo riteneva in pericolo, a livello di salute. Anzi, per Raimondo la sfida si poteva fare perché nonostante Mattia non fosse in forma avrebbe battuto chiunque, secondo il suo insegnante. C’è stato un forte scontro tra Celentano e Todaro, con il secondo che si è sentito praticamente scavalcato nella sua disciplina e mancato di rispetto. A conti fatti, comunque, la sfida non c’è stata e Leonardo è un nuovo allievo di Amici 21 a tutti gli effetti.

Per lui, anzi per la Celentano, pare sia stato fatto anche uno strappo alla regola. Nella puntata della formazione della classe infatti Maria De Filippi aveva specificato che c’era a disposizione un solo banco di latino. Adesso però ce n’è un secondo ed è della maestra Alessandra. Consegnando la felpa al nuovo ballerino, Maria ha spiegato che Leonardo è il fratello di un’ex professionista di Amici. Anche sua sorella balla latino-americano e Raimondo conosce tutti: “Maria io conosco il padre, la madre, la scuola di ballo, Bassano del Grappa, le gare. Lo conosco da quando è piccolino”. Leonardo annuiva con la testa mentre Todaro parlava.

Quindi Maria ha aggiunto che la sorella di Leonardo Lini è una professionista di Ballando con le Stelle oggi. “Sua sorella ha fatto la professionista di latino qua e poi è andata a Ballando con le stelle”, queste le sue parole. Raimondo ha aggiunto un’altra curiosità: Leonardo balla in coppia, in gara, con Aurora, un’altra ragazza selezionata ai casting dalla Celentano e proprio oggi si sono scontrati prima che venisse scelto Leonardo.

Chi è la sorella di Leonardo di Amici 21? Si chiama Giada Lini, è stata tra i professionisti di Amici qualche anno fa (nel 2014) e nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle era in gara con Fabio Galante.