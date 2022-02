Amici Celentano vs Todaro, scontro di fuoco: “Cafone”, “Non capisci un c..”

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro oggi ad Amici 21 hanno raggiunto livelli mai raggiunti nello scontro. Se ne sono sempre dette di cotte e di crude, ma nella puntata in onda domenica 6 febbraio 2022 si sono raggiunti picchi non indifferenti. Tutto è successo a causa della sfida di Mattia, che la Celentano ha proposto già tempo fa perché, secondo lei, il ballerino non doveva essere nella scuola dopo il suo infortunio. La produzione però permette ai ragazzi di restare fin quando non è il medico a dire che i tempi di recupero sono troppo lunghi e allora l’allevio deve andare a casa. Mattia ha chiesto di rimandare la sfida alla prossima settimana perché ha da poco ricominciato a ballare, però la maestra ha detto di no.

Todaro ha chiesto con chi avrebbe dovuto fare la sfida prima di decidere se giustificare o meno Mattia. Lei però doveva ancora scegliere lo sfidante tra i cinque selezionati. Todaro ha subito messo in chiaro il suo punto di vista: “Imbarazzante la richiesta della sfida. Un ipotetico Mattia in forma al Serale sarebbe un problema per i suoi, meglio farlo fuori adesso”. Per la Celentano ovviamente non è così, si sono confrontati e le loro voci si sono accavallate senza che si capisse più niente. Todaro ha confermato il suo pensiero: “Sei imbarazzante e te lo ripeto”.

Celentano ha rispedito al mittente le accuse sull’essere imbarazzante, poi mentre continuavano a parlare l’uno sull’altro la Celentano ha urlato contro Todaro: “Mi fai parlare, che sei un cafone. Sei un cafone! Mi fai finire di parlare?”. Raimondo ha risposto: “Dici ca…te”. E hanno continuato a urlarsi a vicenda. Maria li ha fermati e la puntata è andata avanti. Todaro non ha giustificato Mattia: “Non giustifico Mattia, il suo 10% basta per battere qualsiasi altro ballerino. Lui la sfida la fa”. I due insegnanti si sono scontrati di nuovo, Alessandra ha accusato Raimondo di non tutelare Mattia. Todaro ha spiegato che non è così perché se il medico ha detto che Mattia può ballare allora può ballare. Semplicemente non era in forma perché è stato fermo per diverso tempo e non si sarebbe giocato il banco al meglio.

Quando la Celentano ha scelto lo sfidante e si è esibito, però, Alessandra ha annullato la sfida. A questo punto sia Todaro sia il ballerino avrebbero voluto farla. La professoressa ha sostenuto di voler tutelare Mattia, cosa che secondo lei non avrebbe fatto il suo insegnante. La Celentano ha detto di no e ha dato un banco a Leonardo, secondo ballerino di latino ad Amici 21. Un nuovo picco nello scontro si è raggiunto poco dopo, quando Todaro ha ammesso che si sente mancato di rispetto. Prima ha alzato la voce perché secondo lui la Celentano farebbe ciò che vuole nella scuola. “Fa come ca..o gli pare a lei”, queste le sue parole. Secondo Todaro la maestra avrebbe annullato la sfida perché non aveva la certezza che avrebbe vinto contro Mattia.

In effetti ha fatto molto fumo senza l’arrosto: da settimane ha mandato avanti casting per fare fuori Mattia e alla fine ha aggiunto un banco, di latino per giunta. “Tu non capisci un ca..o di latino”, ha sbottato Todaro. E la Celentano ha risposto: “Tu non capisci un ca..o di tutto il resto”. Todaro si sente scavalcato nel latino: “Io qua che sto a fa, allora io vado a casa. Tutto quello che sta succedendo mi sembra una grande mancanza di rispetto”. In effetti Todaro ha ragione a lamentarsi: all’inizio del programma Maria ha specificato che c’era un solo banco di danza latino-americana. Per la Celentano invece è stata aggiunto un banco di latino. Magari se Raimondo lo avesse saputo avrebbe potuto prendere lui un altro ballerino di latino, no?