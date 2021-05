Amici Serale, Leonardo Lamacchia fidanzato dopo coming out: “Felice”

Durante la seconda puntata del Serale di Amici 20 Leonardo Lamacchia è stato eliminato. Cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ragazzo ha avuto la peggio contro Aka7even ed è stato costretto ad abbandonare la Scuola di Maria De Filippi. Con una lettera letta dalla conduttrice durante Amici Specials su Amazon Prime Video, Leonardo Lamacchia ha fatto coming out. L’artista ha spiegato che ha voluto approfittare della sua visibilità data dal talent per lanciare un messaggio sociale raccontando la sua esperienza. Cominciò a capire di essere gay quando, all’età di 14 anni, conobbe un amico e iniziò a sentire una attrazione nei suoi confronti. Ai suoi genitori ha fatto fatica a parlarne per paura di non essere compreso.

Nella puntata del 1° maggio, Leonardo Lamacchia a Verissimo ha raccontato la difficoltà nell’ammettere ai propri genitori la sua omosessualità. All’inizio non pensava fosse importante, non aveva coscienza e piena consapevolezza. Fare coming out l’ha sempre visto come una cosa accessoria. Si chiedevo “perchè mia sorella non deve dire di amare un ragazzo e io sì?” A Silvia Toffanin ha spiegato che ad un certo punto scatta la voglia di dirlo perchè omettendolo conduce a una vita piena di bugie bianche. I suoi genitori non hanno mai saputo niente di me.

“Un giorno è successo tutto tranquillamente, li devo ringraziare perchè hanno accolto tutto me stesso e mi amano alla follia ogni giorno di più”

Alla padrona di casa del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 ha annunciato di essere fidanzato. Leonardo Lamacchia si è detto innamorato. Ignoto il nome del suo ragazzo, ma la storia d’amore va avanti già da un po’ di tempo. Dopo sei mesi di lontananza, a causa di Amici 20, è stato bello riabbracciarlo e adesso continuano la loro convivenza in una casa nuova.

Prima della partecipazione al talent, Leonardo ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Una volta trasferito a Milano, ha fatto diversi lavori per vivere in una città con uno stile di vita piuttosto elevato rispetto a un comune paese d’Italia. Inoltre ha dovuto affrontare il licenziamento poco prima del primo lockdown di marzo 2020. Si è ritrovato in gravi problemi economici, ma per fortuna ha potuto contare sull’aiuto e sul sostegno dei suoi genitori per un paio di mesi.