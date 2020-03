Leonardo Greco e il Coronavirus, Diletta Pagliano rompe il silenzio

Leonardo Greco e il Coronavirus: parla Diletta Pagliano

Diletta Pagliano rompe il silenzio su Leonardo Greco dopo quanto accaduto. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha contratto il Coronavirus e, per tale motivo, è stato ricoverato in ospedale per diversi giorni. Lui stesso oggi racconta di stare meglio, ma di aver vissuto un incubo. Proprio per questo, cerca di invogliare i suoi fan a seguire le regole imposte dal governo, al fine di contenere la diffusione del virus in Italia. Sono diversi i messaggi che condivide Leonardo in questi giorni, per cercare di aprire gli occhi al suo pubblico sulla situazione. In effetti pare ci sia ancora qualcuno che ha ben capito la gravità della cosa. Al di là di questo, in molti si chiedono se Diletta Pagliano gli abbia inviato qualche messaggio di conforto e se sia a conoscenza della sua situazione. Oggi a rompere il silenzio ci pensa proprio l’ex corteggiatrice, che risponde alle domande sulle Stories di Instagram.

Diletta Pagliano risponde a chi le chiede se sa della situazione vissuta da Leonardo Greco a causa del Coronavirus

“Sì, io e la sorella siamo amiche. Ho le mie fonti, quindi sì”, dichiara Diletta, rispondendo a un fan che le chiede se sa della situazione vissuta da Leonardo a causa del Coronavirus. Pertanto, l’ex corteggiatrice ammette di essere a conoscenza di quanto accaduto, ma afferma: “Non mi piacciono certe cose farle pubblicamente”. La Pagliano potrebbe, dunque, aver inviato già qualche messaggio a Greco, attraverso la sorella. Ricordiamo, però, che lo stesso Leonardo aveva dichiarato di non aver sentito Diletta in questo periodo. Forse, l’ex corteggiatrice ha fatto sentire la sua vicinanza a Greco in questi giorni, senza utilizzare i social. Come dichiara lei stessa, preferisce non fare determinate cose pubblicamente.

Leonardo Greco e Diletta Pagliano: la storia d’amore nata a Uomini e Donne

Leonardo e Diletta si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, rispettivamente nei ruoli di tronista e corteggiatrice. Dopo la scelta, che ha appassionato tutto il pubblico del programma, la loro storia d’amore è durata per ben sei anni. Entrambi hanno poi voltato pagina. Lo scorso mese di ottobre, Diletta è diventata mamma del piccolo Thomas.