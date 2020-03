Come sta oggi Leonardo Greco dopo il Coronavirus: le dichiarazioni su Francesco Monte e l’ex fidanzata Diletta Pagliano

Leonardo Greco è tornato a parlare della sua lotta contro il Coronavirus. Dopo otto giorni in ospedale, al Sacco di Milano, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a casa ed è in via di guarigione. Il 37enne ha raccontato la sua battaglia a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio. Mentre snocciolava dettagli agghiaccanti e retroscena tutt’altro che semplici, Leo ha invitato tutti ad essere cauti e a prendere questo virus nella maniera giusta. Non è una banale influenza e non colpisce solo anziani e malati. Il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno e può capitare anche a chi, proprio come Greco, è da sempre uno sportivo e un salutista.

Leonardo Greco oggi sta bene: è guarito dal Coronavirus

“Ho ancora la polmonite ma sto migliorando giorno dopo giorno. Tanti amici della mia età sono ricoverati a Bergamo. Nessuno è immune, tutti possono ammalarsi. Per proteggerci dobbiamo stare a casa”, ha spiegato Leonardo Greco durante l’intervista radiofonica. A Giada Di Miceli il giovane ha chiarito che determinante è stato il contributo della sua fidanzata, l’infermiera Cinzia alla quale è legato da circa tre anni. Ma nell’ultimo periodo Greco ha ricevuto tanti messaggi di sostegno e affetto, pure da persone note come Francesco Monte. I due sono amici da tempo e spesso hanno fatto delle serate in discoteca insieme, accolti dalle numerose fan del Trono Classico.

Leonardo Greco, nessun messaggio da parte dell’ex Diletta

“Ho avuto un affetto pazzesco che mai mi sarei aspettato di ricevere da così tante persone. È stata la cosa più bella di quel momento orrendo. Ho sentito anche colleghi di Uomini e Donne, come Francesco Monte, Jack Vanore, Francesco Lucchi“, ha confidato Leonardo Greco. “Diletta Pagliano? No, non l’ho sentita”, ha aggiunto. Del resto i due ex di Uomini e Donne non hanno più rapporti da tempo e l’ex corteggiatrice non ha accennato alla situazione di Greco neppure sui social network, dove è sempre molto attiva in qualità di web influencer. Di recente Diletta è diventata mamma: dal compagno Alessandro, di professione restaurant manager, ha avuto il piccolo Thomas.