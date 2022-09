Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono una nuova coppia? Non ancora, secondo le ultimissime di gossip estero, ma potrebbero presto diventarlo. Il fatto che l’attore abbia messo gli occhi su Gigi, però, ha già smentito le teorie spuntate sul Web dopo la separazione da Camila Morrone. Secondo le accuse, infatti, DiCaprio avrebbe relazioni solo con donne che hanno meno di 25 anni. La statistica in effetti dà ragione a questa teoria, visto che le sue relazioni sono terminate non appena la compagna di turno raggiungeva il 25esimo anno d’età.

Gigi Hadid però ha superato i 25, precisamente ha 27 anni: forse per lei farebbe un’eccezione? Pare comunque che sia stato Leo a iniziare il corteggiamento. Le voci di un presunto flirt tra i due si rincorrono in realtà da qualche giorno, se non settimane addirittura. Dai due e da persone che li rappresentano non sono giunte né smentite né conferme. Secondo una prima indiscrezione riportata da Us Weekly Gigi non sarebbe interessata al corteggiamento di DiCaprio.

Si sono incontrati a un evento di recente a Chateau Marmont, ma la modella non avrebbe ceduto in alcun modo alle lusinghe di Leo. Anzi, le indiscrezioni parlavano di una Gigi per nulla interessata e di un’amicizia fra loro, solo amicizia. In queste ore però il mondo del gossip è tornato a parlare di un flirt tra Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio perché secondo People le cose starebbero decisamente in modo diverso. E un legame romantico fra i due ci sarebbe, eccome.

Sempre People ha riportato che DiCaprio e Gigi sarebbero stati visti insieme a New York. Si parla di una vera e propria uscita fra loro, nella città in cui Hadid vive insieme alla figlia Khai, nata dalla relazione con Zayn Malik. Una fonte ha confermato che sarebbe Leo a rincorrere Gigi, tuttavia, ha aggiunto, i due al momento “si stanno conoscendo”. Non solo amicizia, insomma, secondo le ultime fonti bene informate. Si continuerà a parlare di questa possibile nuova coppia, è certo: nelle prossime settimane si scoprirà se la frequentazione è in corso o meno. E soprattutto se si tratta solo di amicizia oppure, come sostengono gli ultimi gossip, un legame sentimentale è possibile fra i due.