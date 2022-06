Gigi Hadid, segnali di disgelo con Zayn Malik: il gesto per la festa del papà

La splendida modella celebra (anche) il suo ex fidanzato in occasione di una giornata molto importante: ecco il messaggio pubblicato via social

Sembra che in qualche modo la tempesta perfetta che nei mesi scorsi ha travolto Gigi Hadid e Zayn Malik si sia in qualche modo calmata. Stando agli ultimi eventi social, se così si possono chiamare, pare in effetti che in famiglia sia in qualche modo tornato il sereno.

Come ricorderete, infatti, lo scorso autunno la coppia (amatissima particolarmente dalle adolescenti di mezzo mondo) aveva scritto la parola fine ad una relazione che, fra tira e molla, proseguiva da ormai più di 5 anni. Ad aver scelto di chiudere definitivamente i rapporti era stata la splendida modella, a quanto pare alla luce di alcuni gravi fatti di cui si era macchiato Zayn. In base alle indiscrezioni apparse su TMZ, infatti, l’ex One Direction si era reso protagonista di una vera e propria aggressione ai danni di Yolanda, la madre di Gigi. Né il cantante né la modella avevano confermato al 100% la rottura, anche se Zayn aveva pubblicato un post dove informava i suoi fan di “questioni personali” e di un pesante litigio avuto con una delle persone del klan Hadid.

Insomma, nonostante i problemi che ci sono stati (e su questo ci sono pochi dubbi a riguardo) oggi la famiglia sembra essere nuovamente unita e felice. In occasione della festa del Papà, infatti, la bella Gigi ha pubblicato una serie di contenuti social che fanno ben sperare.

Prima di tutto, Gigi Hadid ha condiviso nelle Stories una tenera foto insieme al padre, Mohamed Hadid, con su scritto “Buona Festa del Papà al mio adorato papà. Ti voglio bene”. Successivamente, la modella ha pubblicato uno scatto dove vediamo i piedini della figlia Khai e, di fianco, le mani e le braccia tatuate di Zayn. In questo secondo scatto, in particolare, Gigi Hadid ha aggiunto la didascalia: “E anche al papà di Khai”. Un gesto, quello della top model che sembra in qualche modo confermare una certa serenità ritrovata.

Proprio per il bene della loro primogenita, secondo recenti dichiarazioni apparse su Vanity Fair, Gigi e Zayn si sarebbero di recente riavvicinati. Si tratterebbe però di un rapporto amichevole, più che di una relazione vera e propria. L’amore fra i due, dopo tutto quello che è successo, potrebbe infatti essere soltanto un bel ricordo passato.