Zayn Malik, 4 accuse di molestie e forti scontri: parole grosse alle Hadid

L’ex One Direction si sarebbe scagliato non solo contro la madre di Gigi Hadid ma anche contro la stessa compagna, ecco i dettagli sulla fine della loro relazione

Alla fine la verità sarebbe saltata fuori, a quanto pare. Anche se in un primo momento Zayn ha sottolineato che le sue questioni personali sarebbero, per l’appunto, rimaste un affare privato, le cose nelle scorse ore sono cambiate. E abbiamo scoperto che, in realtà, la sua storia d’amore con Gigi Hadid si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi.

In mattinata vi abbiamo raccontato della rottura sentimentale di Zayn e Gigi Hadid, che dopo 6 anni di relazione (fra molti alti e bassi) avrebbero definitivamente deciso di lasciarsi. Una volta e per tutte. Il motivo dietro questa difficile scelta è legato a quella che nelle scorse ore è stata definita come una vera aggressione ai danni di Yolanda Hadid da parte del cantante.

Tutto nasce quando su TMZ si parla in maniera piuttosto chiara di percosse da parte di Zayn alla madre della modella Gigi Hadid, sua compagna e madre della neonata figlia Khai. Quando le news è uscita, Zayn si è immediatamente attivato sui social per spiegare da dove fossero nate le indiscrezioni, negando le accuse. Nel giro di qualche ora però è spuntata fuori la notizia che l’attacco a Yolanda Hadid avrebbe di fatto portato Gigi ad allontanarsi dal compagno, probabilmente per sempre.

E nel giro di neanche 24 ore, il cerchio si è chiuso con nuove indiscrezioni legate a quello che sarebbe effettivamente successo. Zayn Malik avrebbe rivolto a Gigi parole pesantissime. Mentre la modella si trovava a Parigi, l’artista le avrebbe detto al telefono frasi come “Tira fuori le c…. di palle e difendi il tuo compagno dalla tua c…. di mamma quando è a casa mia”. E non finisce certo qui. Dai documenti legali sono emerse altre pesanti dichiarazioni, rivolte direttamente a Yolanda: “Sei una f…..a tr… olandese. Rimani lontana dalla mia c…. di figlia. Lei è il c…. di sperma uscito dal mio c…”. Accecato dalla rabbia, Zayn avrebbe a questo punto spinto Yolanda contro ad un armadio.

In base alle informazioni in nostro possesso, alla luce dei fatti una corte statunitense avrebbe imputato a Zayn quattro capi d’accusa per aggressione. Il cantante avrebbe ammesso la responsabilità soltanto per uno di loro, mentre non si è espresso sugli altri.