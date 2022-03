Leonardo DiCaprio, colpo di scena: nessuna donazione all’Ucraina

Il divo di Hollywood non ha donato dieci milioni di euro al Paese di Zelensky come si diceva fino a qualche giorno fa

Non mancano le fake news sulla guerra in Ucraina. Nelle ultime ore è stata smentita la maxi donazione di Leonardo DiCaprio. Nei giorni scorsi qualche magazine americano aveva parlato di un’ingente somma di denaro che l’attore avrebbe offerto al governo di Zelensky per supportare il conflitto contro la Russia. Un contributo che ha lasciato tutti senza parole ma che a quanto pare era solo una bufala e niente più.

A farlo sapere la CNN, che ha consultato fonti vicine al protagonista di Titanic: DiCaprio non ha donato 10 milioni di dollari e non ha alcun parente dell’Ucraina. Qualcuno aveva infatti assicurato che la nonna di Leonardo è nata e cresciuta ad Odessa, una delle città più belle del Paese martoriato dall’invasione russa.

L’entourage di Leonardo DiCaprio ha assicurato che l’attore ha supportato delle fondazioni umanitarie che sostengono l’Ucraina ma la somma di 10 milioni di dollari è falsa. Così come la scelta di donarli al governo o all’esercito ucraino.

Nel dettaglio la fonte vicina all’attore ha rivelato che Leonardo DiCaprio ha fatto delle donazioni per sostenere l’Ucraina al CARE, il Comitato internazionale di salvataggio, a Save The Children e all’agenzia delle Nazioni Unite per rifugiati. Non è stata però specificata la cifra.

Le donazioni delle altre celebrities

È vera, verissima, invece, la donazione arrivata da Mila Kunis e il marito Ashton Kutcher. L’attrice è nata e cresciuta in Ucraina: all’età di sette anni si è trasferita con i suoi genitori negli Stati Uniti. La coppia ha versato tre milioni di dollari in favore di Kiev e lanciato la campagna GoFundMe “Stand With Ukraine”, con l’obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari per aiutare in modo immediato coloro che hanno più bisogno.

Altri due attori – Ryan Reynolds e Blake Lively – si sono detti pronti a raddoppiare ogni donazione fatta all’Unhcr (Agenzia Onu per i rifugiati) fino a un milione di dollari. La top model Gigi Hadid ha devoluto il cachet delle sfilate milanesi alle persone colpite dalla guerra in Ucraina.

E in Italia? Chiara Ferragni si è mobilitata in favore della Croce Rossa: ha fatto delle donazioni importanti all’organizzazione e ha invitato tutti i suoi follower nel mondo a fare lo stesso. La cantante Elodie ha deciso di devolvere il ricavato della nuova canzone Bagno a mezzanotte ai bambini ucraini.