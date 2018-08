Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone presto sposi? Lo scoop sulle nozze imminenti

Leonardo DiCaprio pronto a sposare Camilla Morrone? Matrimonio alle porte per la coppia

Leonardo DiCaprio, 43 anni, pare sia intenzionato a fare sul serio con la fidanzata ventunenne Camilla Morrone. I due infatti, stando a quanto riportato da UsWeekly, starebbero così bene insieme da stare iniziando a fare progetti per il futuro. A confermare l’intenzione della coppia di voler convolare presto a nozze pare siano state delle fonti molto vicine ai due innamorati. Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone si frequentano dall’anno scorso ormai e la loro storia, ancora oggi, sembra procedere a gonfie vele. L’ipotesi di un matrimonio quindi, nonostante la giovane età di lei, non sarebbe poi del tutto insensata.

Leonardo DiCaprio sposa Camilla Morrone? Il gossip sulle nozze impazza

Belli, felici e innamorati, Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone potrebbero presto diventare marito e moglie. Le voci sulle loro nozze, come anticipato sopra, sono state anche avallate da alcuni amici della coppia che, a UsWeekly, hanno dichiarato: “Sono molto innamorati. Lui non ha mai amato nessuna così prima ed è pronto ad avere figli”. Di mettere su famiglia presto, inoltre, sembrerebbe essere convinta anche la giovane Morrone, amante dei bambini e desiderosa di averne presto dei suoi. “Prima però” hanno dichiarato persone vicine alla coppia “Camilla vuole sposarsi perché è una ragazza molto attenta alle tradizioni”.

Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone in vacanza insieme: l’amore non ha età

Che tutto andasse bene tra Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone lo si era capito già guardando le foto nel servizio pubblicato da Gente la scorsa settimana. La coppia, infatti, è stata immortalata insieme in Corsica, mentre entrambi si stavano godendo un po’ di sano relax in compagnia l’uno dell’altra. Il sentimento che li lega cresce sempre di più, e nemmeno la differenza di età sembra dare loro problemi. Lui ha ben 22 anni in meno di lei ma questo, ad oggi, non pare preoccupare nessuno dei due.