Leo Gassmann a Sanremo 2020: “Ecco cosa mi ha detto papà Alessandro”

Cosa pensa Alessandro Gassman del figlio Leo al Festival di Sanremo 2020

Dopo l’avventura a X Factor, Leo Gassmann è pronto a calcare il palco dell’Ariston. Il figlio di Alessandro nonché nipote di Vittorio sarà tra i giovani in gara a Sanremo 2020. Leo, che ha appena 21 anni e studia Comunicazione Internazionale, canterà il brano scritto di proprio pugno Vai bene così. Gassmann junior è però arrivato nella città dei fiori da solo, senza genitori al seguito. In collegamento a Vieni da me di Caterina Balivo il ragazzo ha svelato le parole che gli ha detto il padre prima dell’inizio di quest’avventura. “Mio padre mi ha detto di essere me stesso e di divertirmi”, ha ammesso l’artista. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, invece, Leo ha pubblicamente ringraziato il famoso attore: “Ringrazio papà perché è rimasto fuori dai miei progetti, così li sto realizzando con le mie forze e con i tempi giusti”.

Leo Gassmann è il figlio di Alessandro e della moglie Sabrina

Leo Gassman è il frutto dell’amore tra Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz, attrice italiana di origine austriaca. I due stanno insieme dal 1998 e non si sono mai lasciati, neppure per una banale crisi.

Leo Gassmann beccato al parco con una misteriosa ragazza

Di recente Leo Gassmann è stato paparazzato al parco in compagnia di una misteriosa ragazza, tra sguardi complici e tenerezze. Il cantante non ha mai voluto svelare l’identità della sua fidanzata.