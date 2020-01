Leo Gassmann e la fidanzata: passione alle stelle prima di Sanremo

Leo Gassman è fidanzato: le foto al parco prima di Sanremo Giovani

Per chi lo segue dai tempi di X Factor non è certo una novità: Leo Gassmann è felicemente fidanzato. Il figlio di Alessandro è però molto riservato e per questo non ha mai parlato più di tanto della sua dolce metà. Che ora è stata beccata per la prima volta dai paparazzi di Vero, insieme al cantante che presto parteciperà a Sanremo 2020, nella categoria Giovani. Alessandro e la ragazza – il cui nome resta ancora top secret – sono stati beccati mentre si rilassavano in un parco di Roma tra baci, abbracci e tante coccole. Passione e complicità: ingredienti fondamentali per una relazione che, a quanto pare, va avanti da un bel po’. Al momento non si hanno ulteriori dettagli: Leo si sbottonerà con la stampa e i fan in occasione del suo prossimo impegno televisivo?

Leo Gassmann a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte

Leo Gassmann parteciperà a Sanremo Giovani dopo aver superato delle lunghe e dure selezioni. Archiviata l’esperienza televisiva a X Factor il 22enne salirà sul palco dell’Ariston, dove presenterà la canzone Vai bene così. Il nipote del grande regista Vittorio non è solo l’interprete del pezzo ma anche l’autore e compositore. Leo è infatti un artista completo e nonostante il peso del suo cognome sta cercando di farsi strada nel mondo della musica italiana.

Leo Gassmann e il momento difficile dopo X Factor

“Mi sono sentito crollare appena uscito al talent, un produttore mi disse un sacco di cattiverie: che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui mi metteva provocatoriamente a confronto. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio, mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto”, ha dichiarato di recente Leo Gassmann.