Leo Gassmann: quarantena con la fidanzata e i genitori Alessandro e Sabrina

Leo Gassmann in quarantena con la fidanzata e i genitori Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz

Quarantena in famiglia per Leo Gassmann. Il vincitore di Sanremo Giovani sta vivendo questo periodo delicato in Maremma, con i genitori Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz e la fidanzata (il cui nome, secondo i beninformati, sarebbe Anna). Ebbene sì, Leo è innamorato e ha già presentato la sua dolce metà ai famigliari. Anche se il diretto interessato è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ci ha pensato il papà attore a raccontare qualcosa di più. Ovviamente senza sbilanciarsi troppo: pure Alessandro tiene molto alla sua privacy. “Qui dove vivo le mascherine non sono disponibili ma presto attenzione ai contatti. Io sono quello che va a fare la spesa, mi metto sciarpa e guanti di gomma, quando torno a casa levo le scarpe e disinfetto le buste. Siamo in quattro, io, mia moglie Sabrina, con cui continuiamo a condividere la stanza, nostro figlio Leo e la sua fidanzata“, ha spiegato il 55enne al Corriere della Sera.

Leo Gassman è fidanzato da tempo con una ragazza estranea al mondo dello spettacolo

“Mio figlio canta nove ore al giorno”, ha poi confidato Alessandro Gassman, protagonista in queste settimane di una campagna pubblicitaria per Sky Cinema. Ulteriori dettagli sulla giovane che ha fatto breccia nel cuore di Leo Gassmann non ce ne sono ma di recente l’ex concorrente di X Factor ha assicurato di essere molto innamorato. Della fortunata sappiamo solo che si chiama Anna, o almeno così assicurano gli esperti di gossip, che è una studentessa romana e che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Leo Gassman normale nonostante il successo e il cognome importante

L’erede della famiglia Gassmann tiene molto alla “normalità” e nonostante il successo, il peso di un cognome importante e la vittoria a Sanremo 2020 nella categoria Giovani vuole mantenere i piedi per terra. “Mi sono sentito crollare appena uscito al talent, un produttore mi disse un sacco di cattiverie: che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio, mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto”, ha fatto sapere qualche tempo fa.