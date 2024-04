Leo Gassmann innamorato: la fidanzata è una star internazionale

Leo Gassmann è di nuovo innamorato. Nel numero del settimanale Chi in uscita mercoledì, 24 aprile, sono state pubblicate le prime foto del cantante insieme alla nuova fidanzata. Negli scatti in questione, si possono vedere i due mentre fanno un brunch, passeggiano e si scambiano abbracci, baci e tenerezze. Si tratta della prima storia pubblica del figlio di Alessandro Gassmann a seguito della rottura con Enula, ex allieva di Amici. I due hanno avuto una relazione piena di tira e molla. Difatti, dentro la Scuola di Amici, Enula aveva avuto un breve flirt con il ballerino Alessandro Cavallo. Una volta uscita, era tornata tra le braccia di Leo, per poi chiudere definitivamente qualche mese dopo.

Ebbene, adesso, pare che il cuore del nipote di Vittorio Gassman sia nuovamente occupato. Ma, chi è esattamente la nuova fidanzata del cantante e attore? Il suo nome è Maia Reficco ed è un’attrice argentina con cittadinanza statunitense. Un nome che i più giovani probabilmente riconosceranno, dato che Maia ha recitato in diversi show popolari tra le nuove generazioni. Nel 2017, è stata la protagonista nella serie targata Nickelodeon, Kally’s Mashup. Recentemente, invece, è entrata a far parte del cast del reboot del celebre teen show Pretty Little Liars, dove interpreta il ruolo di Noa.

Ma, la recitazione non è l’unica passione che Leo e Maia hanno in comune. Ricordiamo, infatti, che lui ha da poco debuttato come attore vestendo i panni di Franco Califano nella fiction di Rai 1. Proprio come Leo, Maia è anche una cantante. A 15 anni, si è trasferita a Los Angeles, dove ha avuto la possibilità di studiare con Eric Vetro, celebre vocal coach di artisti come Ariana Grande, Camila Cabello e Shawn Mendes. Tra il 2018 e il 2021 la Reficco ha pubblicato tre singoli: Tuya, De Ti e Tanto Calor.

Non è chiaro come Maia e Leo si siano conosciuti o come abbia avuto inizio la loro relazione. Ma, dalle foto pubblicate da Chi, la coppia sembra essere molto complice e innamorata. A questo punto, bisogna vedere se il cantautore uscirà allo scoperto ufficialmente con la nuova fidanzata o se continuerà a mantenere la relazione privata.