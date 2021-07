Amici, è finita tra Enula e Leo Gassmann? Gli indizi sulla nuova rottura

Enula e Leo Gassmann si sono lasciati di nuovo? Tra i due ci sono sempre stati alti e bassi, questo è un aspetto da non tralasciare, ma al momento potrebbero essere in una fase di crisi. Enula ad Amici 20 ha spesso parlato della sua relazione un po’ complicata, del ragazzo che la aspettava fuori dalla scuola. Un ragazzo dal quale non riusciva a staccarsi, ma che non le ha impedito di avvicinarsi ad Alessandro Cavallo. Tra i due allievi è stato solo un brevissimo flirt, un’intesa che poi è sfociata in un’amicizia, perché appena è stata eliminata al Serale Enula è tornata tra le braccia di Leo Gassmann. Ebbene, da quelle braccia pare essere già uscita.

Il Vicolo delle News ha notato una serie di indizi che lasciano pensare a una nuova rottura tra Enula e Leo Gassmann. Innanzitutto qualche giorno fa c’è stata una cena a Roma alla quale Leo ha preso parte in solitaria. Il figlio di Alessandro Gassmann ha partecipato a una cena con Alberto Urso alla vigilia del suo compleanno. Erano presenti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e altre due ragazze di cui non si conosce l’identità. Mentre alcuni hanno iniziato a chiedersi chi fossero queste due donzelle, pensando a qualche flirt con Urso, altri hanno iniziato a scavare nella vita social di Leo e Enula.

Così è venuto a galla che Enula potrebbe non aver partecipato a quella cena perché impegnata in una serata a Montecatini Terme. Allo stesso tempo, però, i più curiosi hanno notato che Leo Gassmann ed Enula non si seguono più su Instagram. Se questi indizi non dovessero bastare, ce n’è un terzo che non lascia spazio a molti dubbi.

La cantante di Amici ha ironizzato sulla sua vita sentimentale in queste ore, su Instagram. Ha postato una foto in cui è abbracciata a una statua seduta su una panchina, quasi le dà un bacio, e ha scritto: “E dopo un po’ di esperienza, ho scelto le statue!”. Perché fare questo genere di ironia se fosse ancora felicemente fidanzata? Tutti questi indizi messi insieme lasciano pensare una cosa sola: Leo Gassmann e Enula non stanno più insieme?