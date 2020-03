Lenù e Nino, scoppia l’amore: anticipazioni terza stagione L’amica geniale

L’amica geniale 3: Lenù e Nino Sarratore si mettono insieme, le anticipazioni

Finalmente il sogno di Elena Greco sta per diventare realtà a L’amica geniale. Nelle prossime puntate – quelle della terza stagione in onda in Italia nel 2021 – Lenù riesce a conquistare il ragazzo di cui è innamorata fin da bambina, Nino Sarratore. I due si rivedono alla presentazione del primo libro scritto da Elena e complice l’amicizia che lega Nino alla famiglia di Pietro Airota esplode la passione. Un desiderio covato a lungo nel cuore di Lenù, che per Nino abbandona addirittura il marito professore e le figlie. Quella tra Elena e Nino è infatti una storia piuttosto travagliata, che porta alla nascita di una bambina: la piccola Immacolata, detta Imma.

Lenù e Nino amanti: il rapporto con Donato Sarratore a L’amica geniale

La liaison tra Lenù e Nino non è delle più facili e il rapporto intimo che la giovane ha avuto sull’isola di Ischia con Donato Sarratore, padre di lui, non lo va di certo ad intaccare. Nessuno ne L’amica geniale viene infatti a scoprire di quella notte intima tra Lenù e “il poeta”. Nonostante questo per Lenù e Nino non è facile viversi: entrambi sono sposati e con famiglia. Senza contare che Lila, amante in passato di Nino, mal sopporta questa relazione dell’amica. Lila invita più di una volta Lenù a lasciar perdere Nino dopo quanto accaduto a Napoli ma la Greco è irremovibile. E questa passione crea più di qualche problema alla sua vita privata e professionale, che spicca il volo quando lascia definitivamente il rione in cui è nata e cresciuta.

Nino Sarratore come il padre Donato a L’amica geniale

Lenù è innamorata persa di Nino ma Sarratore junior è molto simile al padre Donato. Che seppur sposato e con figli ha sedotto facilmente Melina – la madre di Ada e Antonio – e rubato l’innocenza ad Elena. Nino porta avanti il legame con Lenù tra bugie e sotterfugi facendo soffrire molto la donna, diventata nel frattempo una scrittrice affermata.