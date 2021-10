Lele dei Negramaro di nuovo papà, secondo figlio con Clio: l’annuncio

Secondo figlio in arrivo per Lele dei Negramaro e Clio Evans: la coppia è al settimo cielo! L’annuncio della gravidanza è arrivato in un giorno molto speciale, ovvero il compleanno di Clio. E non un compleanno qualsiasi, perché è un traguardo che si è soliti festeggiare: i 40 anni. E grazie al pancione la Evans lo sta festeggiando in modo davvero speciale. Nelle foto pubblicate su Instagram la coppia sprizza felicità da tutti i pori, i loro occhi brillano ed è evidente l’amore e la serenità che tiene unita questa famiglia. Una famiglia che adesso si allarga, e di conseguenza di allarga anche quella dei Negramaro.

Ad annunciare l’arrivo del secondo figlio è stato proprio Lele Spedicato, che su Instagram ha augurato buon compleanno alla sua Clio e hanno colto l’occasione per annunciare la gravidanza. Nel post ci sono tre foto della coppia, con lui che tiene la mano sul pancione. Un’emozione che hanno già conosciuto quando è nato il primo figlio, ma che è sempre nuova ed è sempre una forte anche con i figli successivi. Nell’annuncio, inoltre, Lele ha rivelato anche quando nascerà il secondo figlio: mancano ancora diversi mesi, perché il bimbo verrà alla luce nel mese di aprile 2022.

Hanno scelto il giorno perfetto, secondo loro, per condividere con amici e fan di essere di nuovo in dolce attesa. Clio Evans ha condiviso il post sul suo profilo e ha commentato così: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi”. La coppia ha già un figlio, un maschietto di nome Ianko che oggi ha quasi 3 anni: è nato a novembre del 2018. Lo stesso anno in cui Lele ha lottato tra la vita e la morte dopo un’emorragia cerebrale.

Con l’annuncio del secondo figlio per Lele Spedicato si arricchisce un periodo ricco di felicità per i Negramaro. Qualche giorno fa, infatti, è trapelata la notizia dell’imminente matrimonio di Giuliano Sangiorgi. Il cantante avrebbe già festeggiato l’addio al celibato e sarebbe prossimo a convolare a nozze con la sua Ilaria. Insomma, un periodo davvero felice e pieno di lieti eventi per la band salentina.