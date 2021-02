Lele Mora replica ad Angela da Mondello: “Grazie a me un po’ di fama”

È scoppiato un vero e proprio putiferio da quando Angela Chianello, detta da Mondello, ha rilasciato a noi di Gossipetv un’intervista nella quale ha attaccato Lele Mora (clicca qui per leggere il testo integrale). La siciliana si è sentita presa in giro dal comportamento di Mora, che le aveva promesso di essere il suo agente nel mondo della televisione e dei social network. Ma a distanza di mesi da quel contratto firmato, con tanto di foto su Instagram, i rapporti tra i due si sono bruscamente interrotti. Ed oggi è ufficialmente guerra tra Angela e Lele.

Dopo la nostra intervista alla Chianello, è arrivata la replica di Lele Mora attraverso il portale Palermo Live. L’agente dei Vip ha assicurato di aver preso Angela sotto la sua ala protettiva per una “questione di dolcezza”. Queste le parole di Mora:

“Forse la signora non ricorda da dove arriva. Teniamo presente che la Chianello non ha dietro un curriculum artistico tale da ritenere di pretendere qualcosa in più di ciò che le è capitato. In fondo la sua popolarità è scaturita da una frase stupida. Io ho cercato di muovermi per proporla, ma devo ammettere che nessuno l’ha più voluta invitare nelle trasmissioni televisive”

Lele Mora ha precisato di non essere mai stato il manager di Angela Chianello ma solo un consulente con l’intento di consigliarla al meglio in un mondo decisamente nuovo per la signora da Mondello. Angela ha sempre lavorato come casalinga ed è diventata popolare per caso, complice un’intervista vox populi a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Lele ha dunque ribadito di aver firmato con Angela un contratto di consulenza e di non aver mai tentato di fregarla.

Mora ha aggiunto con un certo vanto:

“Ho seguito fino a 400 artisti in uno stesso periodo e nessuno si è mai permesso di fare certe dichiarazioni. Al contrario le ho dato popolarità e successo. Se è stata sui giornali per un periodo è stato grazie a me. La Chianello non è Sofia Loren. Penso di avere già fatto tanto per una persona che aveva bisogno del cosiddetto quarto d’ora di notorietà”

Dichiarazioni forti, quelle di Lele Mora, che hanno spinto Angela da Mondello a controbattere sui social network. La Chianello ha ricordato via Instagram che non è diventata di certo famosa grazie a Lele Mora ma che il suo nome era già popolare quando ha conosciuto l’ex amico e collega di Fabrizio Corona. “Mi viene da ridere”, ha affermato Angela nelle sue stories.

Intanto sulla vicenda ha voluto dire la sua anche Daniele Pompili: l’ex di Floriana Secondi è diventato molto amico di Angela in questi mesi e ci ha tenuto a difendere a spada tratta la Chianello. Secondo il modello e personal trainer Angela è stata davvero presa in giro da Lele Mora, che si sarebbe approfittato della sua ingenuità ed inesperienza.