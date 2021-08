Leigh-Anne Pinnock mamma di 2 gemelli il giorno dopo il parto di Perrie

By

Le Little Mix continuano a catalizzare l’attenzione del gossip internazionale. Questa sembra proprio essere la loro settimana. Nella giornata odierna, infatti, Leigh-Anne Pinnock ha dato alla luce due gemelli, l’annuncio è stato dato dalla cantante tramite un post su Instagram.

Una notizia che arriva a distanza di qualche giorno dall’annuncio della nascita del figlio di Perrie Edwards e del marito, il calciatore Alex Oxlade-Chamberlain. La Pinnock è invece felicemente in coppia con Andre Gray. I due sono dei promessi sposi, anche se nelle more dei fiori d’arancio hanno allargato la famiglia.

“Abbiamo chiesto un miracolo e ne abbiamo ricevuti due” ha scritto la Pinnock a commento dello scatto in bianco e nero dei due neonati, di cui si vedono soltanto i piedini tenuti dolcemente dai genitori. Una vera sorpresa per i fan, che neanche a dirlo hanno invaso di auguri, like e cuoricini il post su Instagram.

La love story tra la Pinnock e Gray dura da ben 5 anni. In occasione del loro quarto anniversario i fan della coppia ricordano bene il regalo che ha organizzato lui per lei. Andre ha fatto la proposta di matrimonio ad Leigh-Anne allestendo un cinema all’aperto.

La storia narrata sul video-wall ovviamente non era una qualsiasi storia, bensì la loro storia. Una narrazione che ha raccontato il loro amore, ma anche parte delle loro vite. La Pinnock è arrivata al successo e alla notorietà anche grazie alle Little Girl.

La girl band inglese si è formata nel 2011. A farne ancora parte oltre alla Pinnock, anche Perrie Edwards e Jade Thirlwall. Le tre ragazze devono tutto ad un noto talent musicale. Infatti la loro band si è costituita dopo la partecipazione a X Factor.

Il loro successo è planetario. Le conoscono in tutto il mondo. Sono ben 50 milioni i dischi venduti, attestando così il grande seguito che la girl band vanta in patria e oltre confine. Attestandosi così tra le band più importanti al mondo. Sono tantissimi i premi vinti, tra i tanti anche Mtv Europe Music Awards, il Brit Awards e molti altri ancora.