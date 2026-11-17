Veronica Peparini, dopo che Marina La Rosa ha palesato un certo disappunto per quanto accaduto nella 19esima puntata del Grande Fratello Vip, è intervenuta sui social, chiarendo la sua posizione. Rapido riassunto della vicenda: Ilary Blasi ha mostrato in diretta a Marina un filmato in cui la coreografa, in un’intervista a Verissimo, ha ammesso di essere gelosa del Andreas Muller. Non solo: l’ex insegnante di Amici ha anche detto che la psicologa sa giocare molto bene le proprie carte nei reality, a differenza di Andreas, da lei giudicato più spontaneo. Terminata la puntata, Marina ha chiosato: “Mi sembra surreale“. Si ricorda che Andreas, Veronica e La Rosa condividono un’amicizia che va oltre lo schermo.

Grande Fratello Vip: Veronica Peparini chiede scusa a Marina La Rosa

Per farla breve, qualcuno – a onor del vero più di qualcuno – ha ipotizzato che Marina avesse un debole per Andreas. E il video di Peparini lanciato da Blasi al GF Vip ha alimentato tale voce, tanto che lo stesso Muller ha criticato gli autori del reality, affermando che avrebbero potuto trattare diversamente la vicenda. Ad esempio avrebbero potuto permettere che Marina e sua moglie si parlassero. Ma gli autori fanno il loro lavoro, cioè provano a mettere un po’ di pepe nelle dinamiche della trasmissione. E a quanto pare ci sono riusciti. Dopo quanto accaduto, nella giornata di martedì 24 novembre, Peparini ha realizzato alcune storie Instagram per fare chiarezza sulla questione.

“Voglio chiarire un punto importante”, ha esordito Veronica, affermando che a Verissimo ha soltanto esternato alcuni suoi pensieri. “Ma quello che avviene al Grande Fratello resti al Grande Fratello – ha aggiunto – Tante cose nel gioco vengono percepite in modo diverso rispetto a fuori e viceversa. Se io ho creato questa cosa, chiedo scusa a Marina. Non volevo offenderla né far pensare parole brutte su di lei. Quindi mi sento di chiedere scusa. Non ho nulla contro di lei, né contro il rapporto che ha con Andreas. Anzi, se in lei ha trovato un punto di riferimento, ben venga”.

“Chiedo ancora scusa se ho fatto intendere qualcosa di sbagliato”, ha chiosato Veronica, sottolineando di non essere né contro Marina né ovviamente contro il marito e neppure contro la loro amicizia. Infine ha invitato gli utenti a smetterla di mandarle commenti negativi sulla vicenda, suggerendo loro di essere più oggettivi nel valutare le situazioni.