Veronica Peparini in lacrime per Andreas Muller al GF Vip, poi la verità sull’addio ad Amici: scelta non sua

Veronica Peparini si è raccontata senza filtri a Verissimo, parlando della scelta di Andreas Muller di partecipare al Grande Fratello Vip, della fine del suo percorso come insegnante ad Amici e del nuovo lavoro del marito, che ha deciso di staccarsi dalla danza. Per quanto riguarda l’esperienza del ballerino nella Casa più spiata d’Italia, quando venne ufficializzato l’ingresso di Muller nel reality show di Canale 5, trapelò un’indiscrezione curiosa. Qualcuno sostenne che Peparini fosse contrariata con Andreas, in quanto avrebbe preferito che non prendesse parte al programma. Allora la voce non venne né confermata né smentita dalla diretta interessata. A Verissimo la coreografa ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Verissimo, Veronica Peparini sulla scelta di Andreas Muller di andare al GF Vip: “Si tratta di lavoro”

Veronica, nel parlare della lontananza di Andreas dalle gemelline Ginevra e Penelope, è stata travolta dalle emozioni che hanno fatto sgorgare qualche lacrima. “Si sente la sua mancanza a casa, ma si tira dritto”, ha ammesso Peparini, aggiungendo però che ritiene giusto che possa affrontare quel tipo di esperienza che lei valuta a tutti gli effetti una questione professionale. “È lì per lavoro – ha sottolineato – ed è giusto che viva un’esperienza da solo anche se so che tutto questo tempo lontani gli pesa abbastanza. Lui è sempre stato molto attaccato alle bambine. Se non le vedeva per un paio d’ore si preoccupava, figuriamoci adesso”.

L’amarezza di Veronica per la scelta del marito di allontanarsi dalla danza

Nel corso dell’intervista è poi stato toccato un tasto dolente: la decisione di Muller di staccarsi dalla danza. Veronica ha detto di essere molto dispiaciuta da tale scelta. E ancora oggi ci sono discussioni con il marito sul tema: “Si è un po’ staccato dalla danza ma quando balla è bravissimo. Lo pensai già dalla prima volta che lo vidi ballare e lo penso anche adesso. Ha avuto un distacco con la danza al punto che ha deciso di dedicarsi all’altra sua passione che è il suo negozio tra Pokemon e cose che io non capisco. A me dispiace perché in me rimane questa grande passione. Spesso bisticciamo per questo”.

Lo scorso settembre Muller, prima di iniziare il Grande Fratello Vip, è intervenuto ai microfoni di Vanity Fair, spiegando i motivi che l’hanno spinto ad accantonare il ballo. A suo avviso, si tratta di una carriera troppo rischiosa per avere garanzie economiche. “Secondo me l’Italia – ha riflettuto – non è il Paese migliore in cui investire le proprie risorse solo ed esclusivamente nella danza. Mancano le condizioni per costruire una vita lunga e una carriera dignitosa”.

L’inizio della love story: chi ha fatto il primo passo

Nei giorni scorsi Andreas, nella Casa più spiata d’Italia, ha raccontato che a fare il primo passo fu Veronica. Quest’ultima a Verissimo ha in parte corretto la narrazione del marito. “Il primo passo? Sul balcone gli avevo detto: “Sei bello”. Ma era una cosa oggettiva, non l’ho fatto apposta per fare la prima mossa. Alla fine il primo passo non l’ho fatto io, ma siamo stati un po’ tutti e due. Magari quel “sei bello” è stata la spinta, come dice lui”, ha ricordato la coreografa.

La verità sull’addio ad Amici

Maria De Filippi, nella nuova stagione di Amici, ha in parte rivoluzionato il cast dei professori. Tra i docenti non figurano più Emanuel Lo e Peparini, la quale, conversando con Silvia Toffanin, ha lasciato intendere che non è stata lei a lasciare il suo ruolo. “Amici? Io lì mi sento a casa – ha dichiarato – Lì ho sempre avuto la possibilità di fare quello che mi piace. Io ci sono sempre se mi chiedessero di tornare. Amici per me è un posto importante”. Il fatto che abbia confidato di essere pronta a tornare spinge a pensare che sia stata la produzione del popolare talent show di Mediaset a decidere di sostituirla.