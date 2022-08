Il cantante è finito in manette a causa di un comportamento inadeguato in volo su un aereo: la ricostruzione dei fatti

Lee Ryan dei Blue è stato arrestato ancora una volta. Non è infatti la prima volta che accade, stavolta è successo a causa di un comportamento inadeguato su un volo aereo. Queste le accuse trapelate dai tabloid esteri e riportate anche da Fanpage, che ha fatto riferimento a una notizia data da Independent. L’ex cantante dei Blue, oggi 39 anni, è finito in manette perché avrebbe aggredito l’equipaggio di un aereo su cui stava viaggiando. Avrebbe anche avuto un comportamento “intimidatorio”.

I fatti risalgono allo scorso 21 luglio, Lee Ryan avrebbe anche accumulato un ritardo di venti minuti circa prima di perdere il controllo in volo. L’aereo era diretto da Glasgow a Londra, era un volo della British Airways. Alcuni passeggeri pare abbiano riferito al The Sun che il cantante sarebbe “diventato aggressivo con le hostess quando era chiaro che non gli avrebbero servito alcol”. Si sarebbe anche alzato dal suo posto e avrebbe cominciato a camminare su e giù per il corridoio dell’aereo nel tentativo di ottenere ciò che voleva. Nonostante gli avrebbero chiesto di tornare a sedersi lui si sarebbe rifiutato di farlo.

Tutto qui? No, sarebbe persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina continuando a chiedere ciò che voleva, ovvero dell’alcol secondo le accuse dei presenti. Secondo alcuni presenti che hanno poi parlato con i giornalisti, Lee Ryan avrebbe avuto un comportamento “pazzesco” e anche “intimidatorio”. In base alla ricostruzione dei fatti, l’equipaggio avrebbe messo in collegamento l’audio dell’aereo con la polizia, che quindi avrebbe ascoltato tutto via radio. Per questo motivo appena atterrati lo hanno portato via in manette. La polizia ha riferito infatti di aver “arrestato un uomo di 39 anni per reati di ordine pubblico”.

Sempre gli agenti hanno dichiarato che verso le 16.40 di domenica 31 luglio avevano intercettato un volo arrivato all’aeroporto di Londra da Glasgow per arrestare l’uomo, che era appunto il cantante ex dei Blue. Lee Ryan è stato arrestato e poi rilasciato, in attesa delle opportune indagini su quanto accaduto. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali invece da parte del portavoce del cantante, che ha anche partecipato al Celebrity Big Brother in Inghilterra e l’anno scorso è tornato alla ribalta per aver fatto coming out.