Lee Ryan dei Blue fa coming out: parla l’artista britannico

Non sono settimane facili per Lee Ryan. Il membro della famosa band i Blue ha dovuto affrontare un processo per due reati legati all’eccesso di velocità. L’artista non ha fornito alla polizia indicazioni in merito al conducente dell’auto dopo aver negato le accuse di essere stato proprio lui alla guida del mezzo. Attualmente vive in Spagna e non ha presenziato all’udienza. Un’altra polemica è scoppiata sui social ed è stato costretto a svelare la verità su di lui. Lee Ryan ha fatto coming out annunciando di essere bisessuale. La rivelazione è avvenuta dopo una lite sull’identità di genere con una drag queen. Nel dettaglio Layla Zee Susan, vero nome Sam Sheperd, ha avuto da ridire dopo che la star 38enne ha dichiarato su Instagram:

“Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno, stella, seme, indaco, umano. Per favore rispetta i miei desideri”

Sheperd ha commentato il post evidenziando che il commento potrebbe offendere alcuni suoi fan che si identificano in un genere diverso, definendo le parole di cattivo gusto. Lee Ryan dei Blue ha negato le accuse di omofobia e ha confessato a The Sun:

“Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”.

Il membro gay dei Blue a cui si è riferisce è Duncan James che ha fatto coming out nel 2014. Il cantante ha tentato di giustificarsi sostenendo che il suo post era una cosa innocua, stava praticamente dicendo che sono un alieno. Non stava offendendo nessuno e non ha detto una cosa sulla comunità LGBTQ+.

Negli anni Lee Ryan ha ammesso più volte di aver avuto delle avventure con altri ragazzi. Al Celebrity Big Brother il cantante ha rivelato di essersi divertito con altri tre ragazzi e anche con il collega e amico Duncan James. Pare, inoltre, che sia successo qualcosa anche con Nathan Henry di Geordie Shore.

Lee Ryan duetta con Francesco Monte: reunion dei Blue rinviata. Le parole dell’ex di Cecilia Rodriguez

A causa del Covid e dei suoi problemi con la giustizia, la reunion dei Blue dopo 20 anni è stata rinviata a data da destinarsi. In ogni caso ci sarà entro la fine del 2021 per celebrare il ventesimo anniversario dalla nascita. Ryan ha collaborato con Francesco Monte in Work Thes Out, il singolo pop dance.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha riferito di essersi trovato bene con Lee, definendolo un artista umile, d’altri tempi e un grande professionista. Tra loro il feeling c’è stato subito anche se con qualche difficoltà iniziale con l’italiano e l’inglese.