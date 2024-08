Le vip con cui tradire per gli italiani: la top 10, chi è la più voluta

Con quale vip gli italiani desiderano una scappatella? A stilare la top ten dei volti che stuzzicano maggiormente gli ardori degli uomini ci ha pensato il portale Incontri-ExtraConiugali.com, che in base ad un sondaggio estivo ha fatto sapere chi occupa i pensieri indicibili degli ometti del Bel Paese.

A chiudere la classifica, al decimo posto, troviamo Michelle Hunziker (47 anni), la nonna più in forma d’Italia. Nono posto per un’altra bellezza intramontabile che pare abbia fatto il patto con il diavolo, vale a dire Martina Colombari (49 anni). All’ottava posizione si è classificata la vispa Giulia De Lellis (28 anni), ritornata prepotentemente al centro del gossip dopo essersi lasciata con Carlo Beretta (lei ora frequenta Tony Effe, lui Melissa Satta). Settima piazza per una bellezza inglese naturalizzata americana, Emily Ratajkowski, top model e attrice 33enne.

Al sesto posto un’altra donna straniera, ma assai conosciuta nel Bel Paese per via delle sue tante apparizioni sul piccolo schermo: stiamo parlando di Wanda Nara (38 anni il prossimo dicembre). Anche lei è stata chiacchieratissima di recente dalla cronaca rosa in quanto ha chiuso il matrimonio turbolento con Mauro Icardi. Addentrandosi nella rosa delle ‘big five’, quinta posizione per Elettra Miura Lamborghini, ricca ereditiera 30enne che si è sposata con Afrojack. Medaglia di legno per un’altra vip estera, la modella americana Kendall Jenner (29 anni il prossimo 3 novembre).

Gradino più basso del podio per Dua Lipa (29 anni), cantautrice e compositrice britannica di etnia albanese del Kosovo il cui fascino è fuori discussione. Rullo di tamburi per le prime due posizioni, entrambe occupate da due ‘vippissime’ italiane: medaglia d’argento per l’esplosiva Elisabetta Canalis, che a settembre compirà 46 anni. Il suo fisico pare però quello di una 20enne. Su Instagram ad ogni suo scatto in bikini scoppia il finimondo tra i maschietti che puntualmente finiscono nel cosiddetto brodo di giuggiole.

E chi occupa il gradino più alto del podio con cui fare una scappatella immaginaria? Alessia Marcuzzi, 52 anni a novembre. Anche la conduttrice romana va fortissimo su Instagram dove ama riprendersi al mare con costumi stuzzicanti.