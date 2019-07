Le Veline Shaila e Mikaela a Paperissima Sprint: “Lavoriamo 12 ore al giorno”

Shaila e Mikaela, le veline a Paperissima Sprint: “Lavoriamo 12 ore al giorno ma siamo felici”

Shaila Gatta e Mikaela Neaze, ultime veline di Striscia la Notizia, dopo la fine dell’ultima edizione del Tg satirico di Canale 5 hanno ricevuto un promozione da Antonio Ricci. Dagli iconici stacchetti sullo storico bancone, infatti, sono passate alla conduzione di Paperissima Sprint accanto a Vittorio Brunotti. Le ragazze arrivano al timone del programma estivo per eccellenza della programmazione Mediaset, dopo altre ex veline e show girl come Roberta Lanfranchi, Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Miriana Trevisan, l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta e la super solare Juliana Moreira. Una vera e propria svolta nella carriera delle due giovani ballerine, che al settimanale Oggi hanno raccontato di aver lavorato fino a 12 ore al giorno. Nonostante l’impegno cospicuo, sono però felici di farlo e così raccontano anche la gioia che hanno provato nel ricevere la proposta di condurre il divertente show direttamente dal “capo” Antonio Ricci.

Paperissima Sprint: le veline raccontano la loro esperienza nel programma

Rinunciando probabilmente alle vacanze prima di essere scelte di nuovo (forse) come Veline anche il prossimo anno, Mikaela e Shaila il 10 giugno erano già in onda con Peperissima Sprint. Un tour de force, come raccontano al settimanale, con lunghi turni di lavoro: “Dalle 9 del mattino alle 9 di sera con la consapevolezza di dover prendere possesso della scena”, dichiara Mikaela. Una pausa pranzo di trenta minuti e poi di nuovo a lavoro, ma ovviamente loro sono contentissime per questa grande opportunità di visibilità. Le veline raccontano anche della loro felicità nell’apprendere la proposta da Antonio Ricci: “Abbiamo pianto, urlato come pazze e gli siamo saltate addosso tutte e due”.

Mikaela e Shaila: il rapporto con Vittorio Brumotti e il futuro a Striscia la Notizia

Questa avventura da presentatrici la vivono con Vittorio Brumotti, già protagonista del programma, su cui dicono: “Vittorio ci ha preso sotto la sua ala come un fratello”. Ma Mikaela e Shaila saranno riconfermate a Striscia? Guai a definirle già ex veline: “Ma quali ex, nulla è deciso ma speriamo di essere confermate per il terzo anno”, afferma Mikaela.