Paperissima Sprint 2019: Vittorio Brumotti e le Veline nuovi conduttori

Vittorio Brumotti torna a Paperissima Sprint: con lui le Veline Shaila e Mikaela

Paperissima Sprint 2019 torna in tv con nuovi conduttori: Vittorio Brumotti e le Veline di Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Per il biker, impegnato tutto l’anno come inviato del tg satirico di Antonio Ricci, si tratta di un ritorno a casa. Brumotti ha già condotto sei edizioni della trasmissione estiva: più precisamente quelle del 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Proprio dietro le quinte di Paperissima, Vittorio si è innamorato di Giorgia Palmas, che ha condotto con lui le edizioni del 2013 e del 2014. Quella storia, così intensa e seria, è poi naufragata, tanto che oggi lo sportivo è felice accanto all’ereditiera Annachiara Zoppas. Il 38enne è più carico che mai nell’affrontare questa nuova avventura televisiva, che condividerà con Shaila e Mikaela.

Nuovo impegno importante per le Veline di Striscia la notizia

Anche per la nuova edizione di Paperissima Sprint Antonio Ricci ha affidato la conduzione a due Veline di Striscia la notizia. Questa volta non ex volti del tg satirico – come accaduto in passato con la già citata Giorgia Palmas ma pure con Alessia Reato e Roberta Lanfranchi – bensì quelli ancora presenti. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono le Veline in carica di Striscia e sono già state confermate per la stagione televisiva 2019-2020. Ma quest’anno, a differenza del passato, trascorreranno l’estate negli studi televisivi. Un impegno importante per Shaila e Mikaela, che avranno un’occasione in più per mostrare il proprio talento.

Quando inizia Paperissima Sprint 2019 su Canale 5

Paperissima Sprint 2019 con Vittorio Brumotti e le Veline Shaila e Mikaela partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 10 giugno.