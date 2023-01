Il conduttore prende un po’ in giro l’ex della modella argentina, che per fortuna alla fine si è lasciato Oriana alle spalle

Uno dei blocchi più divertenti e surreali della 27° puntata del Grande Fratello Vip è stato senza ombra di dubbio quello dedicato a Oriana Marzoli. La prorompente modella e influencer spagnola ha infatti finalmente avuto l’occasione di ritrovare la madre, Cristina Marzoli, che ha fatto il suo ingresso nella casa a sorpresa.

L’entrata della donna ha regalato ai telespettatori un momento di televisione per molti versi davvero esilarante. La mamma della Marzoli ha iniziato a dedicare alla figlia un fiume di parole a dir poco infinito e praticamente impossibile da fermare. La signora ha parlato per diversi minuti senza sosta, con la figlia che chiaramente continuava a darle corda.

Un eloquio inarrestabile, il suo, che ha lasciato Signorini senza parole. Resosi conto che sarebbe stato impossibile fermare la chiacchierata “motivazionale” fra madre e figlia, Signorini si è arreso e si è steso a terra, con indosso il particolare copricapo piumato indossato per l’occasione da Pamela Prati.

Dopo tanta insistenza, alla fine, il conduttore è riuscito a farsi spazio e a “tagliare la lingua”‘della mamma di Oriana, che si è finalmente congedata dal pubblico, uscendo dalla casa. Il siparietto è stato seguito, tra gli altri, anche da Antonino Spinalbese, attualmente in quarantena in attesa di fare rientro nella casa. Un’occasione più unica che rara per Signorini per fare facile ironia!

La battuta di Alfonso Signorini sulla madre di Belen ad Antonino Spinalbese

Il conduttore del GF Vip si è infine rivolto ad Antonino con fare furbetto, sottolineando come il fatto di essersi allontanato da Oriana sia stato per lui una vera e propria benedizione. Se la storia con la modella fosse proseguita, infatti, il bel hairstylist sarebbe stato costretto ad avere a che fare con una suocera decisamente logorroica e parecchio pesante. Signorini ha quindi detto al concorrente “Antonino te la sei scampata!”, con Spinalbese che gli ha risposto con la faccia shockata e basita per quello a cui aveva appena assistito dicendo “Mamma mia, meno male!”.

Signorini ha poi voluto battere il ferro finché era caldo, aggiungendo “La mamma di Belen è muta a confronto!”, ricevendo l’approvazione dell’ex della modella che ha infine aggiunto “Salutiamola, sono stato fortunato!”.