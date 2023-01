Una vicenda oltre lo squallido, oltre la decenza, oltre la deontologia professionale. Ciò che Roberta Rei si appresta a raccontare a Le Iene (Italia Uno) nella puntata di martedì 10 gennaio è una storia destinata a far discutere parecchio perché narra di alcune patetiche e scialbe dinamiche lavorative e soprattutto perché il protagonista dell’episodio è una persona quotata, un giornalista di fama che, addirittura, è stato “ospite la scorsa settimana anche in Rai“. Ma si proceda con ordine.

Un’imprenditrice attiva nel sud Italia ha contattato Le Iene dopo che è stata a sua volta contattata dal giornalista ‘quotato’. Questo, secondo la versione della diretta interessata, inizialmente si è finto interessato alla sua storia professionale, assicurandole che le avrebbe dedicato un articolo. Poi, però, ecco la richiesta totalmente sconclusionata e volgare. Quell’articolo l’avrebbe scritto a patto che la donna facesse per lui uno spogliarello.

Così la trasmissione di Italia Uno presenta il caso:

“È mai possibile che un noto giornalista di una delle più importanti testate italiane, uno di quelli che va anche ospite di talk e trasmissioni in tv e che si qualifica come uno che ha funzioni direttive nel gruppo per cui lavora, proponga un articolo della prestigiosa testata in cambio della disponibilità di un’imprenditrice a spogliarsi e a fare delle cose con lui in una video chat erotica?”

Il servizio che ha confezionato Roberta Rei probabilmente sarà esplosivo e darà il via a una ‘caccia all’uomo’. Chi è questo giornalista di fama che si permette di chiedere spogliarelli in cambio di articoli? La trasmissione di Italia Uno assicura che si tratta di un personaggio noto che non di rado popola i talk della tv italiana. Di recente lo si sarebbe visto in un programma della Tv di Stato.

A raccontare i dettagli di ciò che è capitato è stata proprio l’imprenditrice adescata, la quale, saggiamente, non ha ceduto alle lusinghe del ‘signore’, provvedendo invece a chiamare Le Iene e a denunciare la sventura in cui si è ritrovata suo malgrado.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

“Era squallido – ha spiegato la donna nel ricordare quel che è capitato -. Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perché sei interessato a me, in cambio di nulla. Mi è arrivata una richiesta su Instagram, di una persona che era interessata a quello che io facevo nella vita, lavorativamente: il Sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile… e quindi la cosa mi ha incuriosita anche perché era una testata importante. Lui, prima di chiamarmi, mi ha dato dei link, per farmi vedere che effettivamente era un giornalista. Ho controllato ed era vero che lavorava su (…), motivo per cui mi sono fidata”.

Che qualcosa non quadrasse, la donna d’affari lo ha iniziato ad intuire quando al posto di una semplice chiamata il giornalista ha caldeggiato una videochiamata. L’intuizione, purtroppo, si è poi rivelata giusta visto che il professionista in questione ha pensato di presentarsi in mutande, per poi domandare uno spogliarello all’imprenditrice.

“Solo che poi è stato un po’ ambiguo, perché puntava non ad una chiamata conoscitiva ma ad una videochiamata – la testimonianza della donna -. ‘Lo sapremo solo io e te… Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo su (…)’. Il che mi ha schifata, ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene”.

Il quotidiano Il Tempo ha aggiunto qualche dettaglio in più circa l’identità del misterioso giornalista. Secondo quanto scrive la testata romana, si tratta di un collega che lavora in un noto ed importante quotidiano del Nord d’Italia e che lo si è visto in tv in Rai pochi giorni fa.