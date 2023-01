I fuorionda de Le Iene. Il popolare programma di Italia Uno condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari ha pubblicato sui suoi profili social i feltlovers dei Mean Tweets relativi al presentatore romano, vale a dire alcune scene che non sono mai state trasmesse inerenti a dei ‘cinguettii’ caustici. Dal filmato esilarante viene confermato che tra la modella argentina e Teo c’è un legame amichevole molto forte, alimentato da sfottò e prese in giro. Pronti via, si vede Mammucari iniziare a leggere i tweet. Manco il tempo di iniziare che la Rodriguez viene ripresa dal collega.

“Fai star zitta Belen”, chiosa Mammucari in studio, rivolgendosi a una persona che lavora la programma di Neri Parenti. Dopodiché parla direttamente alla showgirl: “Belen hai rotto il c…o. Belen, devi stare zitta, io sto girando!”. “Ho il ciclo”, la replica della modella. “Ma se hai detto che ti viene domani”, la contro risposta di Teo. Si può palesemente notare che lo scambio di ‘cortesie’ avviene in un clima goliardico e tra due amici.

Spazio poi a coloro che hanno dedicato pensieri tutt’altro che teneri a Mammucari. “Esiste ancora Teo Mammucari?”, ha scritto un utente, beccandosi da Teo un secco: “Vaff….lo“. Altro cinguettio per nulla dolce spedito al conduttore: “Se finisco su un’isola deserta con Teo piuttosto mi accoppio con un paguro”. “Ma perché non te ne vai…”, il commento lapidario del timoniere de Le Iene.

Qualcuno lo ha poi preso in giro per la tinta ai capelli: “Consiglio per gli uomini: se ti tingi i capelli, tingiti anche la barba perché altrimenti sembri a Teo Mammucari“. In questo caso il 58enne capitolino ha voluto mettere i puntini sulle cosiddette ì: “Oggi si rifanno tutti la faccia, il naso… io mi tingo du c***o di capelli e mi rompete i c…? Ma si vede che sono tinti? Ok si vede”. Esatto Teo, si vede che la tua chioma viene frequentemente ‘spennellata’.

C’è anche chi ha fatto dell’ironia sulle orecchie: “Se avvicini l’orecchio a quello di Mammucari si sente il mare?”. In questo caso Teo è parso assai stranito e disorientato: “Ma perché? Ho le orecchie piccole, questa è una c****ta”. E ancora: “Che è successo al collo di Mammucari? Si sta trasformando in Umberto Smaila?”. Pure in questo frangente il romano ha ripreso la Rodriguez che si è messa a ridere sotto i baffi: “Che c***o ridi Belen? Perché? Ho il collo moscio? Però a fare sto programma ti vengono i complessi”.

Le Iene, conduttori confermati

Nessun cambio di guardia a Le Iene per quel che riguarda la stagione in corso. Qualche ben, forse sarebbe il caso di dire mal, informato nelle scorse settimane aveva sostenuto che Neri Parenti avrebbe potuto optare per una sostituzione del tandem Mammucari – Belen. Non avverrà nulla di tutto questo. I due amici e colleghi rimarranno anche nei prossimi mesi i volti della trasmissione della seconda rete Mediaset.