Le Iene, veleni di Pio e Amedeo su Fedez: “Problematico”

Non c’è dubbio che uno dei siparietti più gustosi in assoluto de Le Iene sia il “Passaparolaccia”. Si tratta di un divertente gioco, a cui lo scorso anno partecipò Belen, nel corso del quale un personaggio viene messo al centro dello studio e deve rispondere a delle domande “anonime” su una serie di colleghi di cui in teoria non dovrebbe essere svelata l’identità.

“In teoria” perché nel corso della seconda puntata de Le Iene andata in onda questa sera, 11 ottobre, su Italia 1 gli ospiti Pio e Amedeo hanno rivelato fin troppo sull’identità dei loro “colleghi”. I due comici, intervistati da Teo Mammucari, hanno dovuto rispondere alle domande del presentatore rispetto ai seguenti personaggi: Fedez, Zeman, Belen Rodriguez, Barbara d’Urso, Gianluca Vacchi, Mike Tyson e Claudio Baglioni.

In realtà, piuttosto che restare sul vago, in molti di questi casi Pio e Amedeo hanno fatto nomi e cognomi senza problemi, svelando al pubblico la foto che era stata presentata di fronte ai loro occhi. Domanda dopo domanda, i due hanno parlato senza troppi problemi di Mike Tyson, Belen Rodriguez, Claudio Baglioni e Barbara d’Urso. All’appello sono mancati Fedez, Gianluca Vacchi e Zeman anche se, facendo due calcoli, è risultato chiarissimo di chi stessero parlando, ad un certo punto. Nei confronti di Fedez, il primo della lista, i due sembrano infatti avere ancora molte cose in sospeso.

Cosa hanno detto Pio e Amedeo su Fedez a Le Iene

Ai tempi dei Comunisti col rolex con J-Ax, Pio e Amedeo erano amici di Fedez e Chiara Ferragni, che erano stati ospiti speciali della trasmissione Emigratis. Ma non solo. Il duo di attori pugliesi era stato anche guest star nel video ufficiale di Senza pagare. Poi più nulla: Pio e Amedeo sono spariti dai social di Fedez, per poi tornare citati dal rapper, ma nel peggior contesto possibile.

Pio e Amedeo avevano “dissato” Fedez sul palco dei Seat Music Awards 2021, ricevendo dal rapper una rapida controrisposta. Fedez, via IG Stories, aveva commentato:

“Bravi Pio e Amedeo, spero di poter diventare anticonformista e rivoluzionario come voi. Scenderò per la strada dando del ne… e del fr… a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”

Pio D’Antini e Amedeo Grieco questa (e chissà quante altre) se la sono legata al dito. Rispondendo alle domande sul rapper, i due comici hanno commentato i loro trascorsi in modo particolarmente avvelenato. In base al loro racconto hanno fatto una cosa insieme (“Sottopagati!”), lui non ha mai prestato loro dei soldi (“Sennò col c…che glieli ridavamo!”), il suo peggior difetto è che è paranoico, a malapena sanno che lavoro fa, se potessero vivere un giorno come questa persona gli spiegherebbero “che la vita non è il metaverso che vive lui e che quando una persona litiga può chiamare”. Inoltre, già gli hanno detto in faccia che lo detestano e se dovessero definirlo con una sola parola lo descriverebbero come “problematico“. Tanti, troppi indizi che puntano sulla stessa persona. Che risponderà? Ah, saperlo…