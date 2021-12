Le Iene, terremoto influencer: le reazioni e la critica di una corteggiatrice

Uno dei servizi andati in onda durante la scorsa puntata de “Le Iene” del 3 dicembre 2021 ha fatto davvero scalpore. Il tema principale? Gli influencer, le loro sponsorizzazioni e la loro etica. La produzione del programma investigativo ha infatti organizzato una finta proposta di lavoro rivolta ad alcuni di loro. Questi sono stati messi alla prova per capire se sono disposti a pubblicizzare dei prodotti sfacciatamente nocivi o non a norma di legge. Ecco di chi si tratta e quali sono le reazioni all’indomani dell’inchiesta.

Il tanto atteso servizio sulla bontà morale degli influencer, già preannunciato dall’inviato Stefano Corti, è andato in onda venerdì 3 dicembre 2021. Come previsto l’inchiesta ha avuto grande risonanza. Gli influencer “testati” sono stati sette. Solo tre di loro hanno rifiutato la finta offerta a loro proposta per ragioni etiche. Si tratta di Audrey Chabloz, concorrente del GF 16, del modello Alessandro Magni e di Giada Folcia, Miss Ciclismo 2016.

Gli altri quattro, invece, di fronte alle proposte del finto imprenditore non hanno battuto ciglio, accettando comunque di collaborare con lui nonostante fossero a conoscenza della dannosità del prodotto da sponsorizzare o di metodi di produzione illegali. L’identità di questi non è ancora nota: la iena Stefano Corti promette di rivelarla presto. L’ultima “vittima”, Asia Valente, ha invece scelto di non fare oscurare il suo viso e di esporsi alla gogna del pubblico. Quest’ultima è finita in una vera bufera mediatica per aver accettato di sponsorizzare una finta crema per le mani a base di ingredienti estratti da pony, animali in via d’estinzione.

La 25enne, concorrente del GF Vip 4, si è difesa dicendo che più o meno tutti fanno di tutto per soldi, e che aver accettato questa proposta, seppur finta, non la rende peggiore di altri. Le sue parole non sono state per niente gradite dal pubblico, che l’ha attaccata duramente sui social tanto da costringerla a bloccare i commenti sui suoi post Instagram.

Le Iene, le polemiche dopo l’inchiesta sugli influencer

Una buona fetta del pubblico ha commentato i fatti dicendo che molti influencer sono spietati e disposti a tutto pur di fare soldi. Molti suggeriscono che bisogna scegliere bene chi seguire, perché su Instagram non è tutto oro quello che luccica: molti personaggi costruiscono infatti una facciata che non corrisponde per niente alla loro vera persona. A scagliarsi contro coloro che hanno accettato queste “proposte indecenti” è stata anche Noemi Baratto, corteggiatrice di “Uomini e Donne”, scelta a fine ottobre 2021 dal tronista Matteo Fioravanti. La modella ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha scritto dure parole sull’accaduto.