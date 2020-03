Asia Valente, crisi di pianto al Gf Vip: “down” usato di nuovo, cos’è successo (Video)

Grande Fratello Vip 4, Asia Valente ci ricasca: reagisce al gavettone usando la parola down

Non sappiamo se succederà e se il Grande Fratello Vip 4 lo stia mettendo già in conto ma questa volta Asia Valente rischia seriamente la squalifica, o comunque un provvedimento esemplare, per aver reiterato un comportamento che in diretta televisiva non può essere tollerato in alcun modo: la concorrente infatti ha ripetuto la parola down dopo aver ricevuto un gavettone, e questo farà senz’altro infuriare Alfonso Signorini che già nell’ultima diretta aveva usato parole durissime nei confronti della gieffina. Non si tratta di fare processi: comprendiamo che certe parole siano ingiustamente entrate nel linguaggio di adulti, adolescenti e così via ma la diretta televisiva ha un impatto devastante sulla vita delle famiglie interessate, e se il provvedimento dovesse servire a cambiare certi modi di dire allora che provvedimento sia.

Asia Valente sbaglia di nuovo, atteso provvedimento dal Gf Vip 4

Asia questa volta è ben conscia dell’errore catastrofico che ha commesso perché si è accorta subito della parola usata e ha ovviamente ricordato le parole di Signorini. Non sappiamo quale sarà il provvedimento del Grande Fratello Vip, che comunque non può far passare la cosa inosservata, ma di certo la Valente teme il peggio: sbagliare per la seconda volta quando ti hanno già perdonato vuol dire mettere a dura prova i nervi degli autori e della produzione. Lo ripetiamo: nessun processo, visto che chissà quanti usano parole ben peggiori e magari si ergono a giudici in occasioni come questa, ma serve senz’altro una condanna ferma. Anche se si dovessero perdere puntate intere sull’argomento.

Gf Vip, Asia in lacrime: il pianto inconsolabile della concorrente

La Valente è scoppiata nella crisi di pianto che trovate filmata qui sotto, e a nulla sono servite le parole di Valeria Marini, Antonella Elia e dei concorrenti che le si sono avvicinati per calmarla: Asia è sinceramente dispiaciuta, e aver ripetuto quella parola proprio non le va giù, anche perché – stando a quanto lei stessa ha dichiarato – tutto è dipeso da un gavettone che avrebbero potuto evitarle. Staremo a vedere a questo punto come si metteranno le cose per la concorrente. Restate con noi!