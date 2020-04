Le Iene stasera: i servizi in onda martedì 28 aprile 2020

I servizi de Le Iene in onda stasera su Italia 1 martedì 28 aprile 2020: anticipazioni e scherzi

Martedì 28 aprile 2020 tornano in onda Le Iene. Come sempre su Italia Uno, in prima serata, a partire dalle 21.30. Questa sera la conduzione vede al timone, da postazioni differenti, il trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Per rispettare la regole imposte dall’emergenza Coronavirus vedremo le conduttrici in uno studio virtuale creato attraverso un sapiente gioco di regia. Le ragazze sembrano vicine ma in realtà non lo sono. Le grafiche, già sperimentate nella scorsa puntata, sono state create ad hoc per riprodurre la classica scenografia dello show.

A Le Iene si parlerà di Coronavirus e del “mascherina-gate”

Argomento cardine della puntata sarà la stretta attualità, ma non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi. In particolare, Antonino Monteleone e Marco Occhipinti porranno l’attenzione su quello che è stato definito il “mascherina gate” della Regione Lazio. La regione avrebbe acquistato 7 milioni di mascherine con un grande sovrapprezzo, anticipando un’ingente somma di denaro ai venditori e tali dispositivi non sarebbero mai stati consegnati. Come è stato possibile? All’interno del servizio anche la testimonianza della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, la prima a sollevare pesanti dubbi su queste mascherine acquistate. La Iena chiede spiegazioni direttamente al Presidente Nicola Zingaretti.

Gli altri servizi de Le Iene legati sempre all’emergenza Covid-19

Ismaele La Vardera mostra una bellissima manifestazione di solidarietà attraverso un viaggio da nord a sud che racconta come molti operatori abbiano risposto con generosità alla richiesta di aiuto di Daniela Loverde. La preside della scuola primaria e secondaria Giovanni Falcone di Palermo aveva raccontato di quanto bisogno ci fosse di computer, tablet e accessori informatici vari per permettere a molti studenti di continuare la didattica a distanza. Si è così creata da nord a sud una vera e propria catena di donazioni.

Le Iene stasera: scherzo all’ex gieffino Luigi Mario Favoloso

Dopo lo scherzo della scorsa settimana ai danni di Michelle Hunziker, questa sera sarà protagonista a Le Iene Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric è stato raggiunto nel suo appartamento da un finto parrucchiere, che si serve della complicità della fidanzata del malcapitato, la soubrette Elena Morali. Il risultato del lavoro del professionista non è dei migliori: l’acconciatura dell’ex concorrente del Grande Fratelloè rovinata e nonostante ciò viene chiesto a Favoloso di fare pubblicità per il lavoro.