Michelle Hunziker, il primo scherzo delle Iene in quarantena: la reazione

La showgirl vittima del primo scherzo delle Iene durante la quarantena: il fidanzato di Aurora e la migliore amica fingono una tresca, la reazione è tutta da ridere!

Michelle Hunziker è la prima vittima designata per lo scherzo pensato da quei burloni delle Iene. Con la complicità della figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza, e la migliore amica Sara, la quarantena di Michelle si anima. Autori della burla sono Alessio Parenti che, con la complicità di Alessandro Onnis e Stefano Corti, sono riusciti a produrre il primo scherzo del programma satirico durante la quarantena, dopo lo stop forzato a causa del caso positivo al Coronavirus all’interno del proprio staff. La prima puntata delle Iene, in effetti, è davvero surreale ma al contempo geniale. Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma sembrano condurre vicini allo stesso tavolo di sempre ma, come spiegato in apertura, le tre Iene hanno svelato che due di loro si trovano a Roma mentre Viviani è in collegamento da Milano. I miracoli della tecnologia! Ma torniamo allo scherzo ai danni della povera Michelle: il finale è tragicomico!

Michelle Hunziker scopre il ‘tradimento’ di Goffredo ai danni della figlia Aurora: i primi segnali

Dopo essersi recati a Bergamo (rigorosamente muniti di autocertificazione) presso l’abitazione dei coniugi Trussardi/Hunziker, la produzione provvede a rilasciare ad Aurora il materiale da utilizzare per lo scherzo, tra cui le microtelecamere che in seguito la figlia di Eros ha piazzato in tutta la casa. Aurora inizia a mettere le prime pulci nell’orecchio della madre confidandole di essere un po in ansia per lo strano comportamento del fidanzato. Pare che l’amica Sara sia un po troppo vicina a Goffredo. Michelle prova quindi a tranquillizzare la primogenita facendole notare che Sara e Cerza sono amici da sempre ed è normale che si ritrovino a chiacchierare. Un altro campanello d’allarme arriva da una foto di famiglia poi pubblicata su Instagram dalla showgirl. Nello scatto si vede Goffredo abbracciare la gamba di Sara. Molti follower hanno in effetti fatto notare lo strano atteggiamento ma anche qui la Hunziker smorza i toni: “Ma dai… tutti quelli che vedono il marcio in questa situazione sono solo maliziosi”. La quiete familiare viene messa a dura prova quando, durante una serata divano/cinema, i due complici sono molto vicini tanto che la ragazza chiede un massaggio a Goffredo. Michelle drizza le antenne e l’indomani si confida con Aurora, dicendole di aver capito le precedenti parole della figlia.

La conduttrice scopre tutto: è tutto uno scherzo!

Qualche giorno dopo, l’apice della burla. Sara e Goffredo inscenano un momento intimo e Michelle, dopo esser stata avvertita dal marito che giura di aver sentito strani rumori, li trova semi svestiti in una delle camere. “No dai che cretini, dei pirla”, afferma la donna, in un primo momento scettica. La reazione stravolta di Aurora fa poi tornare alla realtà la showgirl che si incupisce in fretta. “Mamma dimmi che hai visto, ho la tachicardia, io lo sapevo, io te l’avevo detto”, grida Aurora. “A me sembrava stessero scherzando”, risponde poi la Hunziker con evidente imbarazzo. Ma nulla è come sembra: la Ramazzotti rivela tutto alla mamma che scoppia a ridere e afferma alle Iene: “Io ho pensato, come facciamo qua in quarantena, tutti insieme!“. Tutto è bene quel che finisce bene!